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https://sputnikarabic.ae/20220823/لأول-مرة-طائرة-إسرائيلية-تحلق-فوق-الأجواء-السعودية-إلى-وجهة-غير-خليجية-1066773024.html
لأول مرة... طائرة إسرائيلية تحلق فوق الأجواء السعودية إلى وجهة غير خليجية
لأول مرة... طائرة إسرائيلية تحلق فوق الأجواء السعودية إلى وجهة غير خليجية
انطلقت أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية فوق المجال الجوي السعودي إلى وجهة غير خليجية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T15:49+0000
2022-08-23T15:49+0000
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وأصبحت رحلة شركة "أركيا" رقم IZ611 من مطار بن غوريون بعد الساعة 1:15 صباحًا، أول طائرة إسرائيلية تحلق فوق السعودية، ليس إلى دبي، ولكن إلى جزر سيشل، بحسب بيان لكبير طياري الرحلة، دين غال.وسيؤدي استخدام المجالين الجويين السعودي والعماني للوصول إلى تلك الوجهات إلى تقليل وقت السفر بمقدار ساعتين إلى أربع ساعات ومن المحتمل أن يقلل من أسعار التذاكر أيضًا، نظرًا لأن شركات الطيران ستوفر المال على الوقود، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".لكن لم توافق سلطنة عمان على ذلك بعد، حيث أفادت وسائل الإعلام العبرية أن مسقط تتعرض لضغوط من إيران المجاورة لعدم منح موافقتها.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

لأول مرة... طائرة إسرائيلية تحلق فوق الأجواء السعودية إلى وجهة غير خليجية

15:49 GMT 23.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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انطلقت أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية فوق المجال الجوي السعودي إلى وجهة غير خليجية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.
وأصبحت رحلة شركة "أركيا" رقم IZ611 من مطار بن غوريون بعد الساعة 1:15 صباحًا، أول طائرة إسرائيلية تحلق فوق السعودية، ليس إلى دبي، ولكن إلى جزر سيشل، بحسب بيان لكبير طياري الرحلة، دين غال.

وأضاف غال في البيان: "الطائرة مرت فوق منطقة البحر الميت في الأردن ثم اتجهت يسارًا إلى البتراء، واستمر التحليق على طول شواطئ السعودية على البحر الأحمر، وواصلت الرحلة في طريقها المعتاد عبر إريتريا... نأمل قريبًا أن نرى رحلات أقصر إلى الهند وسريلانكا"، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

وسيؤدي استخدام المجالين الجويين السعودي والعماني للوصول إلى تلك الوجهات إلى تقليل وقت السفر بمقدار ساعتين إلى أربع ساعات ومن المحتمل أن يقلل من أسعار التذاكر أيضًا، نظرًا لأن شركات الطيران ستوفر المال على الوقود، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
لكن لم توافق سلطنة عمان على ذلك بعد، حيث أفادت وسائل الإعلام العبرية أن مسقط تتعرض لضغوط من إيران المجاورة لعدم منح موافقتها.
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