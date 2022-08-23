لأول مرة... طائرة إسرائيلية تحلق فوق الأجواء السعودية إلى وجهة غير خليجية
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
© AP Photo / Ariel Schalit
انطلقت أول رحلة جوية تجارية إسرائيلية فوق المجال الجوي السعودي إلى وجهة غير خليجية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.
وأصبحت رحلة شركة "أركيا" رقم IZ611 من مطار بن غوريون بعد الساعة 1:15 صباحًا، أول طائرة إسرائيلية تحلق فوق السعودية، ليس إلى دبي، ولكن إلى جزر سيشل، بحسب بيان لكبير طياري الرحلة، دين غال.
وأضاف غال في البيان: "الطائرة مرت فوق منطقة البحر الميت في الأردن ثم اتجهت يسارًا إلى البتراء، واستمر التحليق على طول شواطئ السعودية على البحر الأحمر، وواصلت الرحلة في طريقها المعتاد عبر إريتريا... نأمل قريبًا أن نرى رحلات أقصر إلى الهند وسريلانكا"، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
בארקיע מודיעים שקבלו הלילה לראשונה אישור להוציא את טיסה IZ611 לאיי סיישל מעל שמי סעודיה. בקו האדום- הנתיב החדש, בקו הצהוב- הנתיב הרגיל. בסך הכל יחסכו כ- 15 דקות.— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) August 22, 2022
צריך להגיד גם את זה, נתיבים מעל סעודיה משמעותיים למזרח הרחוק 🇮🇱🇸🇦🇸🇨 pic.twitter.com/Pf57M1Wl9j
وسيؤدي استخدام المجالين الجويين السعودي والعماني للوصول إلى تلك الوجهات إلى تقليل وقت السفر بمقدار ساعتين إلى أربع ساعات ومن المحتمل أن يقلل من أسعار التذاكر أيضًا، نظرًا لأن شركات الطيران ستوفر المال على الوقود، وفقا لـ"تايمز أوف إسرائيل".
لكن لم توافق سلطنة عمان على ذلك بعد، حيث أفادت وسائل الإعلام العبرية أن مسقط تتعرض لضغوط من إيران المجاورة لعدم منح موافقتها.