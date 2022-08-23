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https://sputnikarabic.ae/20220823/لافروف-اغتيال-دوغينا-جريمة-بربرية-لا-مغفرة-لها-1066761689.html
لافروف: اغتيال دوغينا جريمة بربرية لا مغفرة لها
لافروف: اغتيال دوغينا جريمة بربرية لا مغفرة لها
وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقتل الصحفية داريا دوغينا بأنه جريمة بربرية لا تسامح فيها، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون هناك رحمة لمنظمي جريمة القتل... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T12:23+0000
2022-08-23T12:33+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال لافروف: "أعتقد أن هذه جريمة بربرية، لا تسامح فيها ومع من نظمها، والآن، كما أعلم، أثبت جهاز الأمن الفيدرالي بالفعل الحقائق التي يجري التحقيق فيها الآن. وآمل أن يتم التحقيق فيها. وسرعان ما اكتمل، وبناء على نتائج هذا التحقيق، طبعا للمنظمين والعملاء والمنفذين، لا رحمة".وقال المقداد: "أعبر عن تعازيّ لشعب وقيادة روسيا وأقارب الضحية. نحن نعتبر هذا عملا همجيا غير مقبول. يجب تقديم كل متورط في هذه الجريمة إلى العدالة".وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.
https://sputnikarabic.ae/20220823/مؤتمر-صحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-مع-نظيره-السوري-في-موسكو-1066756232.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

لافروف: اغتيال دوغينا جريمة بربرية لا مغفرة لها

12:23 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 23.08.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورلقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو
لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
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وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقتل الصحفية داريا دوغينا بأنه جريمة بربرية لا تسامح فيها، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون هناك رحمة لمنظمي جريمة القتل وعملائها ومرتكبيها.
وقال لافروف: "أعتقد أن هذه جريمة بربرية، لا تسامح فيها ومع من نظمها، والآن، كما أعلم، أثبت جهاز الأمن الفيدرالي بالفعل الحقائق التي يجري التحقيق فيها الآن. وآمل أن يتم التحقيق فيها. وسرعان ما اكتمل، وبناء على نتائج هذا التحقيق، طبعا للمنظمين والعملاء والمنفذين، لا رحمة".

وقدم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، تعازيه في مقتل الصحفية داريا دوغينا وأعرب عن ثقته في حتمية معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا هذا "العمل الهمجي".

وقال المقداد: "أعبر عن تعازيّ لشعب وقيادة روسيا وأقارب الضحية. نحن نعتبر هذا عملا همجيا غير مقبول. يجب تقديم كل متورط في هذه الجريمة إلى العدالة".
وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.
وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.
وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد ونظيره الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي مع نظيره السوري في موسكو
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