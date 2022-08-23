مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي مع نظيره السوري في موسكو

المقداد: الولايات المتحدة هي من دعمت الإرهاب في سوريا ودمرت البنية التحتية والاقتصادية في البلاد

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، إن " الولايات المتحدة هي من دعمت الإرهاب في سوريا ودمرت البنية التحتية والاقتصادية في البلاد".

وشدد على أن "عدم وجود الاحتلال التركي على ميل واحد من التراب السوري هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في البلاد، وهذه ليست شروط وإنما مقدمة لإعادة العلاقات على ما كانت علية مع تركيا قبل بدء الحرب".

وأضاف: "نؤمن بان منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون هادئة في ضل وجود القوات الأميركية في سوريا ودعم بعض الجماعات ذو النزعات الانفصالية".

وشدد المقداد بدعوة تركيا للانسحاب من الأراضي السورية والكف عن دعم الجماعات المسلحة.