مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي مع نظيره السوري في موسكو

ونقل الوزير المقداد "تحيات السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس فلاديمير بوتين وجدد دعم سورية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
يتبع
قال وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، اليوم الثلاثاء، في مستهل لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن العلاقات السورية الروسية تشهد تطورا كبيرا.
11:32 GMT 23.08.2022
لافروف: روسيا أكدت موافقتها على النسخة الأخيرة من اتفاقيات استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة
11:32 GMT 23.08.2022
المقداد: نثمن دور روسيا وإيران في محاولة إصلاح البين مع تركيا لكن هناك استحقاقات
11:30 GMT 23.08.2022
المقداد: إيران قدمت كل ما هو مطلوب منها وواشنطن تحاول فرض شروط مقابل العودة
11:27 GMT 23.08.2022
لافروف حول عملية تركية محتملة في شمال سوريا: من المهم عدم السماح بعمليات عسكرية جديدة
11:27 GMT 23.08.2022
لافروف: نعمل منذ سنوات على تحقيق تقارب بين سوريا وتركيا من خلال اجتماعات مسار أستانا
11:26 GMT 23.08.2022
المقداد: عدم وجود الاحتلال التركي على ميل واحد من التراب السوري هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في البلاد
11:25 GMT 23.08.2022
المقداد: ندعو تركيا للتراجع عن سياسة دعم بعض الجماعات وخروج القوات التركية هو الحل
11:24 GMT 23.08.2022
المقداد: يجب على واشنطن أن تدرك أنه ليس من مصلحتها دعم الجماعات الإرهابية في سوريا
11:23 GMT 23.08.2022
المقداد: لا يمكن أن يكون الشرق الأوسط منطقة آمنة قبل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا
11:19 GMT 23.08.2022
المقداد: نؤيد طرح الرئيس الروسي بأن العالم متعدد الأقطاب هو الحل للمشكلات الدولية
11:16 GMT 23.08.2022
المقداد: الولايات المتحدة تحتل الشمال الشرقي لسوريا وتنهب ثرواتنا
11:16 GMT 23.08.2022
المقداد: نشر قواعد عسكرية ومنظومات الصواريخ من الغرب غير مقبول وأفعاله تجاوزت حدود الصبر
11:15 GMT 23.08.2022
المقداد: الدول الغربية تريد تحقيق مصالحها حتى لو كان على حساب آخر طفل سوري ولا تهمها حياة الإنسان
11:13 GMT 23.08.2022
المقداد: الدول الغربية تجاوزت حدودها ونقف مع روسيا في حقها بالدفاع عن نفسها
11:13 GMT 23.08.2022
المقداد: علاقاتنا بموسكو استراتيجية وثابتة وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
11:12 GMT 23.08.2022
المقداد: الولايات المتحدة هي من دعمت الإرهاب في سوريا ودمرت البنية التحتية والاقتصادية في البلاد
وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، إن " الولايات المتحدة هي من دعمت الإرهاب في سوريا ودمرت البنية التحتية والاقتصادية في البلاد".
وشدد على أن "عدم وجود الاحتلال التركي على ميل واحد من التراب السوري هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في البلاد، وهذه ليست شروط وإنما مقدمة لإعادة العلاقات على ما كانت علية مع تركيا قبل بدء الحرب".
وأضاف: "نؤمن بان منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون هادئة في ضل وجود القوات الأميركية في سوريا ودعم بعض الجماعات ذو النزعات الانفصالية".
وشدد المقداد بدعوة تركيا للانسحاب من الأراضي السورية والكف عن دعم الجماعات المسلحة.
11:11 GMT 23.08.2022
المقداد: ندعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
11:10 GMT 23.08.2022
المقداد: ناقشنا الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الاقتصادية
11:07 GMT 23.08.2022
لافروف: القصف الإسرائيلي مقلق وندينه وندعو إسرائيل إلى احترام سيادة سوريا
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ودمشق تطالبان تل أبيب باحترام السيادة السورية والتوقف عن قصف أراضيها.
وقال لافروف عقب لقائه مع نظيره السوري: "ندين بشدة الممارسات الإسرائيلية الخطيرة وقصفها الأراضي السورية، بما في ذلك الأمر المزعج للغاية عندما هاجمت مطار دمشق الدولي في 10 يونيو/حزيران، وما أعقبه من هجوم على ميناء طرطوس.
وقال لافروف عقب لقائه مع نظيره السوري: "ندين بشدة الممارسات الإسرائيلية الخطيرة وقصفها الأراضي السورية، بما في ذلك الأمر المزعج للغاية عندما هاجمت مطار دمشق الدولي في 10 يونيو/حزيران، وما أعقبه من هجوم على ميناء طرطوس.
نطالب إسرائيل باحترام قرار مجلس الأمن الدولي، وقبل كل شيء احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".
11:06 GMT 23.08.2022
لافروف: نسعى بشكل مشترك لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات لا سيما الاقتصادية