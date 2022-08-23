https://sputnikarabic.ae/20220823/مصدران-رئيس-وزراء-باكستان-سيعرض-على-قطر-حصصا-في-شركات-الدولة-لإنقاذ-الاقتصاد-1066757688.html

مصدران: رئيس وزراء باكستان سيعرض على قطر حصصا في شركات الدولة لإنقاذ الاقتصاد

مصدران: رئيس وزراء باكستان سيعرض على قطر حصصا في شركات الدولة لإنقاذ الاقتصاد

كشف مصدران مقربان من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن عرض سيقدمه إلى الحكومة القطرية، خلال زيارته التي يجريها اليوم في الدوحة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T11:26+0000

2022-08-23T11:26+0000

2022-08-23T11:26+0000

العالم

اقتصاد

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ولم يذكر مكتب شريف تفاصيل عن جدول أعمال الزيارة، لكنّ المصدرين قالا إنه "من المتوقع أن يعرض على قطر حصصا في شركات مملوكة للدولة، مثل الخطوط الجوية الدولية الباكستانية، التي تتكبد خسائر، وفندق روزفلت في نيويورك".وأضافا أنه "من المتوقع أيضا أن يعرض فرصة لإدارة مطارات باكستان، كما يأمل في تأمين صفقات في قطاع الطاقة"، وفقا لشبكة "سي.إن.بي.سي".وتأمل باكستان، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال من قطر، في الحصول على خطة سداد مؤجل للغاز الذي تم شراؤه بموجب صفقات طويلة الأجل، بعد أن أبرمت صفقتين طويلتي الأجل لتوفير ما يصل إلى تسع شحنات في الشهر.وتعاني باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة من اضطراب اقتصادي في ظل أزمات في ميزان المدفوعات إذ انخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي تقريبا شهرا واحدا من الواردات، ومع اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض تاريخي في قيمة عملتها الروبية مقابل الدولار وتضخم سجل 24.9 في المئة في يوليو/تموز.وتأتي الزيارة قبل اجتماع لصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل من المتوقع أن يوافق خلاله على شريحة إقراض بقيمة 1.2 مليار دولار، والتي تعثرت منذ بداية العام.

https://sputnikarabic.ae/20220823/باكستان-تقر-اتفاقا-لتوفير-قوات-لتأمين-كأس-العالم-لكرة-القدم-في-قطر-1066756110.html

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