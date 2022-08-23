https://sputnikarabic.ae/20220823/باكستان-تقر-اتفاقا-لتوفير-قوات-لتأمين-كأس-العالم-لكرة-القدم-في-قطر-1066756110.html
باكستان تقر اتفاقا لتوفير قوات لتأمين كأس العالم لكرة القدم في قطر
باكستان تقر اتفاقا لتوفير قوات لتأمين كأس العالم لكرة القدم في قطر
وافق مجلس الوزراء الباكستاني على مسودة اتفاق تتيح للحكومة توفير قوات للإسهام في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر، نهاية العام الجاري. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T11:06+0000
2022-08-23T11:06+0000
2022-08-23T11:06+0000
قطر
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
العالم العربي
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وبحسب المسودة التي نشرها إعلام باكستاني، اقترح الجيش الباكستاني توقيع اتفاق بين البلدين، بعدما طلبت حكومة قطر المساعدة في النواحي المتصلة بتأمين البطولة التي ستُلعب في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.وسافر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إلى قطر، أملا في جلب التجارة والاستثمار إلى بلاده التي تعاني ضائقة مالية، حسبما أفاد مكتبه ومساعدوه.وتعاني باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة من اضطراب اقتصادي في ظل أزمات في ميزان المدفوعات، إذ انخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي تقريبا شهرا واحدا من الواردات، ومع اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض تاريخي في قيمة عملتها الروبية مقابل الدولار وتضخم سجل 24.9 في المئة في يوليو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20220817/وزير-الرياضة-السعودي-كأس-العالم-قطر-2022-مونديال-كل-العرب-1066530570.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, العالم العربي
قطر, بطولة كأس العالم 2022, رياضة, العالم العربي
باكستان تقر اتفاقا لتوفير قوات لتأمين كأس العالم لكرة القدم في قطر
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وافق مجلس الوزراء الباكستاني على مسودة اتفاق تتيح للحكومة توفير قوات للإسهام في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر، نهاية العام الجاري.
وبحسب المسودة التي نشرها إعلام
باكستاني، اقترح الجيش الباكستاني توقيع اتفاق بين البلدين، بعدما طلبت حكومة قطر المساعدة في النواحي المتصلة بتأمين البطولة التي ستُلعب في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
وجاء في الملخص: "يهدف الاتفاق إلى تحديد التزامات الطرفين، والاختصاصات المحددة، وعدد أفراد الأمن الذين سترسلهم باكستان للمشاركة في عمليات الأمن والسلامة".
وسافر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، إلى قطر، أملا في جلب التجارة والاستثمار إلى بلاده التي تعاني ضائقة مالية، حسبما أفاد مكتبه ومساعدوه
.
وقال شريف في بيان قبل السفر: "سأسلط الضوء على فرص الاستثمار المثيرة للاهتمام في مختلف القطاعات في باكستان مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتطوير الصناعة والبنية التحتية، والسياحة والضيافة".
وتعاني باكستان
التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة من اضطراب اقتصادي في ظل أزمات في ميزان المدفوعات، إذ انخفضت احتياطياتها الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار، وهو ما يكفي تقريبا شهرا واحدا من الواردات، ومع اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض تاريخي في قيمة عملتها الروبية مقابل الدولار وتضخم سجل 24.9 في المئة في يوليو/تموز.