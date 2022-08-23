https://sputnikarabic.ae/20220823/مصرع-10-أشخاص-بحادث-سير-في-مدينة-الناصرية-جنوب-شرقي-العراق-1066780262.html
مصرع 10 أشخاص بحادث سير في مدينة الناصرية جنوب شرقي العراق
مصرع 10 أشخاص بحادث سير في مدينة الناصرية جنوب شرقي العراق
لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بحادث تصادم بين سيارتين في مدينة الناصرية جنوب شرقي العراق. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T20:50+0000
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العراق
أخبار العراق اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت مديرية المرور العامة العراقية، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "حادث تصادم وقع على الطريق الرابط بين الناصرية وقضاء البطحاء بين مركبتين، الأولى خصوصي نوع ابصم والمركبة الثانية خصوصي نوع دايو".وأضاف البيان "بسبب عدم السيطرة على المركبة من قبل سائق المركبة، وانحرافه من الاتجاه المخصص له إلى الاتجاه الآخر، مما أدى إلى وقوع الحادث وتحطم المركبتين بالكامل ووفاة عشرة أشخاص".ونهاية الشهر الماضي، لقى 12 شخصا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.تؤدي الحوادث المرورية في العراق إلى مقتل المئات سنويا، حيث يعاني هذا البلد الغني بالنفط من تهالك بنيته التحتية وطرقاته، نتيجة عقود من النزاعات، فيما تُتهم الحكومات المتتالية بسوء الإدارة.
https://sputnikarabic.ae/20220330/مصرع-5-لاعبين-في-حادث-تصادم-بأربيل-شمالي-العراق-1060671332.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
مصرع 10 أشخاص بحادث سير في مدينة الناصرية جنوب شرقي العراق
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لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الثلاثاء، بحادث تصادم بين سيارتين في مدينة الناصرية جنوب شرقي العراق.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت مديرية المرور العامة العراقية، في بيان عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن "حادث تصادم وقع على الطريق الرابط بين الناصرية وقضاء البطحاء بين مركبتين، الأولى خصوصي نوع ابصم والمركبة الثانية خصوصي نوع دايو".
وأضاف البيان "بسبب عدم السيطرة على المركبة من قبل سائق المركبة، وانحرافه من الاتجاه المخصص له إلى الاتجاه الآخر، مما أدى إلى وقوع الحادث وتحطم المركبتين بالكامل ووفاة عشرة أشخاص".
ونهاية الشهر الماضي، لقى 12 شخصا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق رئيسي يؤدي إلى محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد.
تؤدي الحوادث المرورية في العراق إلى مقتل المئات سنويا، حيث يعاني هذا البلد الغني بالنفط من تهالك بنيته التحتية وطرقاته، نتيجة عقود من النزاعات، فيما تُتهم الحكومات المتتالية بسوء الإدارة.