https://sputnikarabic.ae/20220823/ميدفيديف-روسيا-وحدها-تستطيع-إعطاء-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-1066751624.html
ميدفيديف: روسيا وحدها تستطيع إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا
ميدفيديف: روسيا وحدها تستطيع إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا
عبّر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن اعتقاده بأنه ما من أحد يستطيع تقديم ما يطمح نظام كييف إلى الحصول عليه. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:00+0000
2022-08-23T09:00+0000
2022-08-23T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكان أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن عن إمكانية صدور وثيقة تحتوي على ضمانات أمنية لأوكرانيا، حسب مصادر إعلامية أوكرانية.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، تعقيبا على هذا الخبر: "يواصل نظام كييف اختراع ضمانات أمنية لنفسه. ومن أجل ذلك ينظمون لقاءات مع جيران تافهين برئاسة مسؤولين متقاعدين مغمورين أو يتذكرون وجود الناتو. ولكن من الواضح أن ما من أحد يستطيع إعطاء أي ضمانات لهم". وأضاف: واضطرت روسيا أخيرا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لوقف ممارسات نظام الحكم في كييف ضد السكان في منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: روسيا وحدها تستطيع إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا
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عبّر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن اعتقاده بأنه ما من أحد يستطيع تقديم ما يطمح نظام كييف إلى الحصول عليه.
وكان أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن عن إمكانية صدور وثيقة تحتوي على ضمانات أمنية لأوكرانيا، حسب مصادر إعلامية أوكرانية.
وقال
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، تعقيبا على هذا الخبر: "يواصل نظام كييف اختراع ضمانات أمنية لنفسه. ومن أجل ذلك ينظمون لقاءات مع جيران تافهين برئاسة مسؤولين متقاعدين مغمورين أو يتذكرون وجود الناتو. ولكن من الواضح أن ما من أحد يستطيع إعطاء أي ضمانات لهم". وأضاف:
إن روسيا وحدها تستطيع إعطاء الضمانات الأمنية لأوكرانيا. لكن السلطة الأوكرانية رفضت.
واضطرت روسيا أخيرا إلى بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لوقف ممارسات نظام الحكم في كييف ضد السكان في منطقة دونباس.