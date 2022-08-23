https://sputnikarabic.ae/20220823/هل-بدأت-الشركات-الصينية-تسيطر-على-مشاريع-العراق-الاستثمارية-1066756825.html
هل بدأت الشركات الصينية تسيطر على مشاريع العراق الاستثمارية
هل بدأت الشركات الصينية تسيطر على مشاريع العراق الاستثمارية
كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، أن الصين اكتسبت موطئ قدم كبير في العراق الغني بالنفط، ما أدى إلى زعزعة الهيمنة الغربية في مجالات الطاقة والبناء. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T11:09+0000
2022-08-23T11:09+0000
2022-08-23T11:09+0000
راديو
هموم عراقية
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هل بدأت الشركات الصينية تسيطر على مشاريع العراق الاستثمارية
هل بدأت الشركات الصينية تسيطر على مشاريع العراق الاستثمارية
ونقل التقرير الذي أوردته وكالة المعلومة، عن جون كالابريس، من معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قوله إنه "وبعد عقود من الصراع فإن العراق في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه التحديد الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة"، وقد استفادت الصين باحتياجاتها المتزايدة إلى النفط، لسد تلك الفجوة وتوسيع وجودها في العراق بموجب اتفاق "النفط مقابل البناء" لعام 2019.فما أهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة للصين؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على راديو "سبوتنيك"، الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور صفوان قصي:وأضاف قصي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
راديو, هموم عراقية, аудио
هل بدأت الشركات الصينية تسيطر على مشاريع العراق الاستثمارية
تابعنا عبر
كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، أن الصين اكتسبت موطئ قدم كبير في العراق الغني بالنفط، ما أدى إلى زعزعة الهيمنة الغربية في مجالات الطاقة والبناء.
ونقل التقرير الذي أوردته وكالة المعلومة، عن جون كالابريس، من معهد الشرق الأوسط في واشنطن، قوله إنه "وبعد عقود من الصراع فإن العراق في حاجة ماسة إلى الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه التحديد الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة"، وقد استفادت الصين باحتياجاتها المتزايدة إلى النفط، لسد تلك الفجوة وتوسيع وجودها في العراق بموجب اتفاق "النفط مقابل البناء" لعام 2019.
فما أهمية العراق الاستراتيجية بالنسبة للصين؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية"
على راديو "سبوتنيك"
، الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور صفوان قصي:
إن سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدت إلى انسحاب عدد من الشركات الأمريكية من مختلف دول العالم، الأمر الذي أتاح الفرصة للشركات الأوروبية والروسية والصينية في أن تتقدم باتجاه الاستثمار الجيد، لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكد في زيارته إلى المملكة العربية السعودية بأن الولايات المتحدة عائدة وبقوة إلى المنطقة، أما بالنسبة لعلاقة العراق بالصين فهناك اتفاق استراتيجي موقع بين البلدين، حيث تم فتح حساب مشترك بينهما يتم بموجبه تحويل مبيعات النفط العراقي إلى الشركات الصينية مقابل أن تقوم تلك الشركات بتنفيذ مشاريع على الأرض وبحسب الحاجة العراقية لتلك المشاريع، خصوصا في مجال مكافحة التصحر وإدارة المياه، فالعائد الاستثماري في العراق عالي جدا وفي جميع القطاعات.
مشاريع الصين في العراق تعد مشاريع استراتيجية، على اعتبار أن الصين تحقق معدلات نمو بالاعتماد على الطاقة العراقية، وهو ما أدى الى تعزيز مكانة الشركات الصينية في العراق، كما أن موقع العراق الجغرافي هو محط اهتمام للصين، فعملية ربط ميناء الفاو الكبير بالاتحاد الأوروبي والصين والهند هي خطة استراتيجية لإحداث قفزة في التبادل التجاري ببِن الشرق والدول الأوروبية، لتلتحق بعد ذلك القارة الأفريقية، يضاف إلى ذلك وجود المواد الأولية في العراق كالإسمنت سيساهم ذلك في تعزيز هذه العلاقة بين الصين والشرق، إذ يطمح العراق في أن يصبح بوصلة الحركة التجارية العالمية من خلال ما يمتلكه من موارد وعبر سياسة الحياد تجاه كل الأطراف.
التفاصيل في الملف الصوتي...