https://sputnikarabic.ae/20220823/واشنطن-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-بقيمة-3-مليارات-دولار-لأوكرانيا-1066781618.html
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لكييف في يوم استقلال أوكرانيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T23:29+0000
2022-08-23T23:29+0000
2022-08-23T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير إن الأموال ستستخدم للحصول على طائرات بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى ولكنها قد لا تصل إلى ساحة المعركة لمدة عام أو عامين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.وقال التقرير إنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات العسكرية يوم الأربعاء وتسعى إلى تعزيز الموقف الدفاعي لأوكرانيا على المدى المتوسط والطويل وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية هناك.ذكرت وسائل الإعلام الأخرى أن الحزمة ستشمل أيضا قدرات الدفاع الجوي الغربي وكمية كبيرة من الذخيرة.وقالت التقارير إن مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) التابعة للحكومة الأمريكية لديها حوالي 4.5 دولار متبقية يمكن استخدامها لتعويض مبلغ كبير في حزمة 3 مليارات دولار.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لكييف في يوم استقلال أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال التقرير إن الأموال ستستخدم للحصول على طائرات بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى ولكنها قد لا تصل إلى ساحة المعركة لمدة عام أو عامين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
وقال التقرير إنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات العسكرية يوم الأربعاء وتسعى إلى تعزيز الموقف الدفاعي لأوكرانيا على المدى المتوسط والطويل وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية هناك.
ذكرت وسائل الإعلام الأخرى أن الحزمة ستشمل أيضا قدرات الدفاع الجوي الغربي وكمية كبيرة من الذخيرة.
وقالت التقارير إن مبادرة المساعدة الأمنية الأوكراني
ة (USAI) التابعة للحكومة الأمريكية لديها حوالي 4.5 دولار متبقية يمكن استخدامها لتعويض مبلغ كبير في حزمة 3 مليارات دولار.