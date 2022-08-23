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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220823/واشنطن-تعلن-عن-مساعدات-عسكرية-بقيمة-3-مليارات-دولار-لأوكرانيا-1066781618.html
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا
واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لكييف في يوم استقلال أوكرانيا. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T23:29+0000
2022-08-23T23:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير إن الأموال ستستخدم للحصول على طائرات بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى ولكنها قد لا تصل إلى ساحة المعركة لمدة عام أو عامين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.وقال التقرير إنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات العسكرية يوم الأربعاء وتسعى إلى تعزيز الموقف الدفاعي لأوكرانيا على المدى المتوسط والطويل وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية هناك.ذكرت وسائل الإعلام الأخرى أن الحزمة ستشمل أيضا قدرات الدفاع الجوي الغربي وكمية كبيرة من الذخيرة.وقالت التقارير إن مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) التابعة للحكومة الأمريكية لديها حوالي 4.5 دولار متبقية يمكن استخدامها لتعويض مبلغ كبير في حزمة 3 مليارات دولار.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا

23:29 GMT 23.08.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات أمنية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار لكييف في يوم استقلال أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال التقرير إن الأموال ستستخدم للحصول على طائرات بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى ولكنها قد لا تصل إلى ساحة المعركة لمدة عام أو عامين، نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
وقال التقرير إنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات العسكرية يوم الأربعاء وتسعى إلى تعزيز الموقف الدفاعي لأوكرانيا على المدى المتوسط والطويل وسط العملية العسكرية الخاصة الروسية هناك.
ذكرت وسائل الإعلام الأخرى أن الحزمة ستشمل أيضا قدرات الدفاع الجوي الغربي وكمية كبيرة من الذخيرة.
وقالت التقارير إن مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) التابعة للحكومة الأمريكية لديها حوالي 4.5 دولار متبقية يمكن استخدامها لتعويض مبلغ كبير في حزمة 3 مليارات دولار.
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