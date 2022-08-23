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https://sputnikarabic.ae/20220823/يونيسف-ارتفاع-عدد-الأشخاص-المتضررين-من-الجفاف-في-منطقة-القرن-الأفريقي-إلى-16-مليون-شخص-1066753851.html
"يونيسف": ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف في منطقة القرن الأفريقي إلى 16 مليون شخص
"يونيسف": ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف في منطقة القرن الأفريقي إلى 16 مليون شخص
حذرت اليونيسف من موت الأطفال في منطقة القرن الأفريقي واعتبرت أن سوء التغذية قد يتسبب في كارثة. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:54+0000
2022-08-23T10:54+0000
أخبار إثيوبيا
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وقالت مديرة "يونيسف"، كاثرين راسل، اليوم الثلاثاء، إن المستويات المرتفعة لسوء التغذية تتزامن مع تفشي الأمراض المميتة مثل الكوليرا والإسهال. واعتبرت راسل أن كل تلك الأسباب تؤدي إلى ارتفاع وفيات الأطفال بشكل كبير ومأساوي. وحسب يونيسف، ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال بنسبة 70 %، أو 16 مليون شخص.
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أخبار إثيوبيا
أخبار إثيوبيا

"يونيسف": ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف في منطقة القرن الأفريقي إلى 16 مليون شخص

10:54 GMT 23.08.2022
© Photo / CCالجفاف
الجفاف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© Photo / CC
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حذرت اليونيسف من موت الأطفال في منطقة القرن الأفريقي واعتبرت أن سوء التغذية قد يتسبب في كارثة.
وقالت مديرة "يونيسف"، كاثرين راسل، اليوم الثلاثاء، إن المستويات المرتفعة لسوء التغذية تتزامن مع تفشي الأمراض المميتة مثل الكوليرا والإسهال.
واعتبرت راسل أن كل تلك الأسباب تؤدي إلى ارتفاع وفيات الأطفال بشكل كبير ومأساوي.
وحسب يونيسف، ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف في إثيوبيا وكينيا والصومال بنسبة 70 %، أو 16 مليون شخص.
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