https://sputnikarabic.ae/20220824/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والسعودية-737-في-يونيو-1066808281.html
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 73.7% في يونيو
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 73.7% في يونيو
ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بنسبة 73.7% في شهر يونيو/ حزيران الماضي في ظل تحسن العلاقات بين البلدين. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T15:11+0000
2022-08-24T15:11+0000
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وبحسب معطيات نشرتها وكالة الأناضول التركية ارتفع حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 622 مليون دولار في يونيو 2022 مقابل 358 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2021.وقفزت صادرات المملكة إلى تركيا بنسبة 74.4% لتصل إلى 608 ملايين دولار في يونيو الماضي مقارنة بـ 348 مليون دولار في الشهر المقابل من العام الماضي.فيما زادت واردات السعودية من تركيا بنسبة 47.3%، وصولا إلى 14.4 مليون دولار، ارتفاعا من 9.8 ملايين دولار في يونيو 2021.وكانت المواد الكيماوية والمعادن من أبرز صادرات السعودية غير النفطية لتركيا، بينما كانت الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية من أبرز واردات السعودية من تركيا.وفي يونيو الماضي زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنقرة حيث كان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وتعد الزيارة هي الأولى لابن سلمان، منذ توليه منصب ولي العهد.وجاءت رحلة ابن سلمان إلى تركيا بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية، في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220624/ماذا-فعل-التناطح-التركي-السعودي-بماذا-سيعود-الصلح-بينهما-على-المنطقة-1064166595.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية 73.7% في يونيو
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ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية بنسبة 73.7% في شهر يونيو/ حزيران الماضي في ظل تحسن العلاقات بين البلدين.
وبحسب معطيات نشرتها وكالة
الأناضول التركية ارتفع حجم التبادل التجاري بين أنقرة والرياض إلى 622 مليون دولار في يونيو 2022 مقابل 358 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2021.
وقفزت صادرات المملكة إلى تركيا بنسبة 74.4% لتصل إلى 608 ملايين دولار في يونيو الماضي مقارنة بـ 348 مليون دولار في الشهر المقابل من العام الماضي.
فيما زادت واردات السعودية من تركيا بنسبة 47.3%، وصولا إلى 14.4 مليون دولار، ارتفاعا من 9.8 ملايين دولار في يونيو 2021.
وكانت المواد الكيماوية والمعادن من أبرز صادرات السعودية غير النفطية لتركيا، بينما كانت الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية من أبرز واردات السعودية من تركيا.
وفي يونيو الماضي زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
أنقرة حيث كان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتعد الزيارة هي الأولى لابن سلمان، منذ توليه منصب ولي العهد.
وجاءت رحلة ابن سلمان إلى تركيا بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية، في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.