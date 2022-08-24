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البنتاغون: تسليم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا سيبدأ في الأشهر المقبلة ويستمر سنوات
https://sputnikarabic.ae/20220824/البنتاغون-تسليم-المساعدات-العسكرية-الجديدة-لأوكرانيا-سيبدأ-في-الأشهر-المقبلة-ويستمر-سنوات-1066819127.html
البنتاغون: تسليم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا سيبدأ في الأشهر المقبلة ويستمر سنوات
البنتاغون: تسليم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا سيبدأ في الأشهر المقبلة ويستمر سنوات
أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن تسليم الأسلحة المقررة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، سيبدأ في الأشهر العديدة المقبلة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T19:24+0000
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: تسليم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا سيبدأ في الأشهر المقبلة ويستمر سنوات

19:24 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن تسليم الأسلحة المقررة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، سيبدأ في الأشهر العديدة المقبلة وسيستمر على مدار سنوات.
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