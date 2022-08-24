https://sputnikarabic.ae/20220824/البنتاغون-تسليم-المساعدات-العسكرية-الجديدة-لأوكرانيا-سيبدأ-في-الأشهر-المقبلة-ويستمر-سنوات-1066819127.html
البنتاغون: تسليم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا سيبدأ في الأشهر المقبلة ويستمر سنوات
البنتاغون: تسليم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا سيبدأ في الأشهر المقبلة ويستمر سنوات
أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن تسليم الأسلحة المقررة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، سيبدأ في الأشهر العديدة المقبلة... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T19:24+0000
2022-08-24T19:24+0000
2022-08-24T19:24+0000
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: تسليم المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا سيبدأ في الأشهر المقبلة ويستمر سنوات
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أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن تسليم الأسلحة المقررة ضمن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، سيبدأ في الأشهر العديدة المقبلة وسيستمر على مدار سنوات.