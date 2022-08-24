https://sputnikarabic.ae/20220824/البيت-الأبيض-الوقت-يعمل-ضد-أوكرانيا-1066782717.html
البيت الأبيض.. الوقت يعمل ضد أوكرانيا
البيت الأبيض.. الوقت يعمل ضد أوكرانيا
صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الوقت ليس حليفا لأوكرانيا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T04:25+0000
2022-08-24T04:25+0000
2022-08-24T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل مراسل "سبوتنيك" عن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، قوله لـ"سي إن إن": "نعرف أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا".ولذلك فإن الولايات المتحدة وحلفائها الذين يرعون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يبحثون عن سبل جديدة لمساعدة السلطات الأوكرانية.. "ندرك ضرورة الاستعجال، فنواصل مساعينا إلى العمل المناسب".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح "أننا سمعنا أن الغرب يريد أن يحاربنا حتى آخر أوكراني. إنها مأساة الشعب الأوكراني".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البيت الأبيض.. الوقت يعمل ضد أوكرانيا
تابعنا عبر
صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الوقت ليس حليفا لأوكرانيا.
ونقل
مراسل "سبوتنيك" عن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، قوله لـ"سي إن إن": "نعرف أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا".
ولذلك فإن الولايات المتحدة وحلفائها الذين يرعون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يبحثون عن سبل جديدة لمساعدة السلطات الأوكرانية.. "ندرك ضرورة الاستعجال، فنواصل مساعينا إلى العمل المناسب".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح "أننا سمعنا أن الغرب يريد أن يحاربنا حتى آخر أوكراني. إنها مأساة الشعب الأوكراني".