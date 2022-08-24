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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220824/البيت-الأبيض-الوقت-يعمل-ضد-أوكرانيا-1066782717.html
البيت الأبيض.. الوقت يعمل ضد أوكرانيا
البيت الأبيض.. الوقت يعمل ضد أوكرانيا
صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الوقت ليس حليفا لأوكرانيا. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T04:25+0000
2022-08-24T04:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقل مراسل "سبوتنيك" عن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، قوله لـ"سي إن إن": "نعرف أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا".ولذلك فإن الولايات المتحدة وحلفائها الذين يرعون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يبحثون عن سبل جديدة لمساعدة السلطات الأوكرانية.. "ندرك ضرورة الاستعجال، فنواصل مساعينا إلى العمل المناسب".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح "أننا سمعنا أن الغرب يريد أن يحاربنا حتى آخر أوكراني. إنها مأساة الشعب الأوكراني".
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العالم
العالم

البيت الأبيض.. الوقت يعمل ضد أوكرانيا

04:25 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الذهاب إلى بنك الصورالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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صرح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الوقت ليس حليفا لأوكرانيا.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي ، قوله لـ"سي إن إن": "نعرف أن الوقت ليس في صالح أوكرانيا".
ولذلك فإن الولايات المتحدة وحلفائها الذين يرعون نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يبحثون عن سبل جديدة لمساعدة السلطات الأوكرانية.. "ندرك ضرورة الاستعجال، فنواصل مساعينا إلى العمل المناسب".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح "أننا سمعنا أن الغرب يريد أن يحاربنا حتى آخر أوكراني. إنها مأساة الشعب الأوكراني".
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