https://sputnikarabic.ae/20220824/الحكم-بالسجن-5-أيام-على-زوج-نانسي-بيلوسي-و3-سنوات-من-المراقبة-بسبب-القيادة-تحت-تأثير-الكحول-1066794774.html
الحكم بالسجن 5 أيام على زوج نانسي بيلوسي و3 سنوات من المراقبة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول
الحكم بالسجن 5 أيام على زوج نانسي بيلوسي و3 سنوات من المراقبة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول
اعترف بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بالذنب في قضية اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T10:35+0000
2022-08-24T10:35+0000
2022-08-24T10:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتم الحكم على بول بيلوسي، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة 5 أيام وثلاث سنوات من المراقبة، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وصرح جوزيف سولغا، قاضي المحكمة العليا بمقاطعة نابا في ولاية كاليفورنيا، بأن "بول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عاما، كان قد قضى بالفعل يومين في السجن، وتم احتساب يومين إضافيين لحسن السلوك".وأضاف سولغا، أن بول بيولسي سوف يعمل لمدة ثماني ساعات في برنامج عمل المحكمة بدلا من اليوم المتبقي.ومن المقرر أيضا أن يحضر زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، فصلا دراسيا لمدة ثلاثة أشهر حول القيادة تحت تأثير الكحول كجزء من المراقبة.وألقي القبض على بول بيلوسي في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في نهاية مايو/ أيار الماضي، ووجهت إليه تهمة القيادة بمستوى كحول في الدم 0.08 أو أعلى، وكذلك القيادة تحت تأثير الكحول.وتم الإبلاغ عن اعتقال زوج نانسي بيلوسي لأول مرة بواسطة موقع "تي إم زد" الأمريكي.وتم حجز زوج بيلوسي في السجن، وأفرج عنه بكفالة قدرها 5000 دولار، وفقًا لسجلات مقاطعة نابا.وبول بيلوسي متزوج من نانسي بلوسي منذ عام 1963.وقال متحدث باسم بيلوس إنها لن تعلق على الحادث، لكونه مسألة خاصة، والتي حدثت أثناء وجودها في الساحل الشرقي.
https://sputnikarabic.ae/20220530/القبض-على-زوج-رئيسة-مجلس-النواب-الأمريكي-نانسي-بيلوسي-بتهمة-القيادة-تحت-تأثير-الكحول-1062884811.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
الحكم بالسجن 5 أيام على زوج نانسي بيلوسي و3 سنوات من المراقبة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول
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اعترف بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بالذنب في قضية اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول.
وتم الحكم على بول بيلوسي، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة 5 أيام وثلاث سنوات من المراقبة، بحسب صحيفة
"إندبندنت" البريطانية.
وصرح جوزيف سولغا، قاضي المحكمة العليا بمقاطعة نابا في ولاية كاليفورنيا، بأن "بول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عاما، كان قد قضى بالفعل يومين في السجن، وتم احتساب يومين إضافيين لحسن السلوك".
وأضاف سولغا، أن بول بيولسي سوف يعمل لمدة ثماني ساعات في برنامج عمل المحكمة بدلا من اليوم المتبقي.
ومن المقرر أيضا أن يحضر زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي، فصلا دراسيا لمدة ثلاثة أشهر حول القيادة تحت تأثير الكحول كجزء من المراقبة.
وألقي القبض على بول بيلوسي في مقاطعة نابا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في نهاية مايو/ أيار الماضي، ووجهت إليه تهمة القيادة بمستوى كحول في الدم 0.08 أو أعلى، وكذلك القيادة تحت تأثير الكحول.
وتم الإبلاغ عن اعتقال زوج نانسي بيلوسي لأول مرة بواسطة موقع "تي إم زد"
الأمريكي.
وتم حجز زوج بيلوسي في السجن، وأفرج عنه بكفالة قدرها 5000 دولار، وفقًا لسجلات مقاطعة نابا.
وبول بيلوسي متزوج من نانسي بلوسي منذ عام 1963.
وقال متحدث باسم بيلوس إنها لن تعلق على الحادث، لكونه مسألة خاصة، والتي حدثت أثناء وجودها في الساحل الشرقي.