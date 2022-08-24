https://sputnikarabic.ae/20220824/العراق-القضاء-يصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-محافظ-صلاح-الدين-السابق-ومجموعة-موظفين-1066802576.html
العراق... القضاء يصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين
العراق... القضاء يصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:12+0000
2022-08-24T13:12+0000
2022-08-24T13:20+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_0:22:1037:605_1920x0_80_0_0_3725bb2e609f5da000ac1e647a0d0ac1.jpg
وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الرصافة أصدرت أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين آخرين".وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، إلى أن "أوامر القبض تأتي وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين"، دون أن يكشف مزيد من التفاصيل بشأن هذه الشبهات.وصوت مجلس النواب العراقي، في مايو الماضي، بأغلبية على قرار إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بناء على نقاط مؤشر عليها في الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية.وكان محافظ صلاح الدين المقال قد حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم إقالته، فيما أغلقت القوات الأمنية جميع أبواب المحافظة بـ"كتل خرسانية" بعد إصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة، كما تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220529/فوضى-في-صلاح-الدين-العراقية-بسبب-إقالة-المحافظ-1062857528.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101997/25/1019972501_100:0:935:626_1920x0_80_0_0_bf20740e92a1ac770638356069e23a34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق... القضاء يصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين
13:12 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين.
وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة في الرصافة أصدرت أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين آخرين".
وأشار البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
، إلى أن "أوامر القبض تأتي وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين"، دون أن يكشف مزيد من التفاصيل بشأن هذه الشبهات.
وصوت مجلس النواب العراقي، في مايو الماضي، بأغلبية على قرار إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري، بناء على نقاط مؤشر عليها في الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية.
وكان محافظ صلاح الدين المقال قد حاول الدخول لمبنى المحافظة رغم إقالته، فيما أغلقت القوات الأمنية جميع أبواب المحافظة بـ"كتل خرسانية" بعد إصرار المحافظ المقال على الدخول رفقة قوة مسلحة، كما تم حجز الموظفين والمراجعين داخل مبنى المحافظة حفاظاً على سلامتهم.