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https://sputnikarabic.ae/20220824/انطلاق-مناورات-الجيش-الإيراني-للطائرات-المسيرة-محلية-الصنع-1066785373.html
انطلاق مناورات الجيش الإيراني للطائرات المسيرة محلية الصنع
انطلاق مناورات الجيش الإيراني للطائرات المسيرة محلية الصنع
انطلقت مناورات الجيش الإيراني للطائرات المسيرة محلية الصنع، اليوم الأربعاء، والتي ستمتد ليومين بمشاركة فرق الجيش الأربعة. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T06:33+0000
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وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، انطلقت المناورات على كامل بقاع الأراضي الإيرانية من بحر عمان جنوبا وحتى الشمال ومن الشرق حتى الغرب.وتشارك في المناورات بشكل علني 150 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع والطرازات التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة.وتستمر المناورات يومين بمشاركة فرق الجيش الأربعة (الجوية والبحرية والبرية ومقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي).وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد صرح في وقت سابق، بأن "الجيش الإيراني وفي ضوء وعيه إزاء طبيعة الصراعات المستقبلة، دأب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والعتاد العسكرية التقنية، وانطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة.وأكد أن "إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة".
https://sputnikarabic.ae/20220530/موقع-مجهول-لقاعدة-طائرات-مسيرة-سرية-تحت-الأرض-في-إيران-1062879403.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

انطلاق مناورات الجيش الإيراني للطائرات المسيرة محلية الصنع

06:33 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / -رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / -
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انطلقت مناورات الجيش الإيراني للطائرات المسيرة محلية الصنع، اليوم الأربعاء، والتي ستمتد ليومين بمشاركة فرق الجيش الأربعة.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، انطلقت المناورات على كامل بقاع الأراضي الإيرانية من بحر عمان جنوبا وحتى الشمال ومن الشرق حتى الغرب.
وتشارك في المناورات بشكل علني 150 طائرة مسيرة من مختلف الأنواع والطرازات التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة.
Беспилотники на подземной базе в Иране - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2022
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وتستمر المناورات يومين بمشاركة فرق الجيش الأربعة (الجوية والبحرية والبرية ومقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي).

وخلال المناورات سوف يتم اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيّرات.

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد صرح في وقت سابق، بأن "الجيش الإيراني وفي ضوء وعيه إزاء طبيعة الصراعات المستقبلة، دأب على تجهيز نفسه بأحدث المعدات والعتاد العسكرية التقنية، وانطلاقا من هذه الرؤية حقق إنجازات ملفتة على صعيد إنتاج الطائرات المسيرة.
وأكد أن "إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة".
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