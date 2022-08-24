https://sputnikarabic.ae/20220824/تراس-تتوعد-بنزع-السرية-عن-المعلومات-الاستخباراتية-حول-روسيا-إذا-تم-انتخابها-رئيسة-للوزراء-1066782488.html
تراس تتوعد بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء
تراس تتوعد بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء
وعدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T04:19+0000
2022-08-24T04:19+0000
2022-08-24T04:19+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت تراس في مقال نشر في صحيفة "تلغراف" البريطانية: "سأذهب إلى أبعد من ذلك كرئيس للوزراء وسأفعل كل ما هو ممكن، بما في ذلك رفع السرية عن المزيد من المعلومات الاستخباراتية، لأظهر للعالم تكتيكات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".وأضافت: "ستستخدم حكومتي الاستخبارات بشكل استراتيجي لفضح محاولات الكرملين لتقويض وزعزعة استقرار الديمقراطيات المحبة للحرية".وأشارت إلى أنها ستتخذ نهجا مماثلا تجاه "الدول الأخرى التي يحتمل أن تكون معادية"، و"الذين يهددون الأمن العالمي".
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روسيا
تراس تتوعد بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء
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وعدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت تراس في مقال نشر في صحيفة "تلغراف" البريطانية: "سأذهب إلى أبعد من ذلك كرئيس للوزراء وسأفعل كل ما هو ممكن، بما في ذلك رفع السرية عن المزيد من المعلومات الاستخباراتية، لأظهر للعالم تكتيكات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".
وأضافت: "ستستخدم حكومتي الاستخبارات بشكل استراتيجي لفضح محاولات الكرملين لتقويض وزعزعة استقرار الديمقراطيات المحبة للحرية".
وأشارت إلى أنها ستتخذ نهجا مماثلا تجاه "الدول الأخرى التي يحتمل أن تكون معادية"، و"الذين يهددون الأمن العالمي".