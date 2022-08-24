https://sputnikarabic.ae/20220824/توليد-الطاقة-من-الرياح-في-الاتحاد-الأوروبي-يسجل-انخفاضا-شهريا-وسط-نقص-إمدادات-الغاز-الروسي-1066796336.html
توليد الطاقة من الرياح في الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا شهريا وسط نقص إمدادات الغاز الروسي
توليد الطاقة من الرياح في الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا شهريا وسط نقص إمدادات الغاز الروسي
انخفض توليد طاقة الرياح في أوروبا إلى 7.7% من إجمالي الطلب، أمس الثلاثاء، وهو أدنى رقم حتى الآن في أغسطس/ آب، بينما لا تزال إمدادات الغاز من روسيا محدودة، وفقا... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:09+0000
2022-08-24T11:09+0000
2022-08-24T11:09+0000
العالم
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وتنتج توربينات الرياح عادة 11-20% من إجمالي طلب الاتحاد الأوروبي في الصيف. ومع ذلك، كان متوسط توليد طاقة الرياح في أغسطس 10.19% فقط من إجمالي الطلب.وفي الوقت نفسه، لا يزال تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" وعن طرق العبور عبر أوكرانيا محدودا. واليوم الأربعاء، تلقى مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني طلبا لنقل 2.2 مليون متر مكعب فقط من الغاز عبر محطة القياس سودجا، بما يتوافق مع المعدل اليومي منذ أواخر مايو/أيار.ولا تزال سودجا المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة أخرى، سوخرانيفكا، في 11 مايو.
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العالم
توليد الطاقة من الرياح في الاتحاد الأوروبي يسجل انخفاضا شهريا وسط نقص إمدادات الغاز الروسي
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انخفض توليد طاقة الرياح في أوروبا إلى 7.7% من إجمالي الطلب، أمس الثلاثاء، وهو أدنى رقم حتى الآن في أغسطس/ آب، بينما لا تزال إمدادات الغاز من روسيا محدودة، وفقا لبيانات من اتحاد "ويند يورو" ومشغلي شبكات نقل الغاز.
وتنتج توربينات الرياح عادة 11-20% من إجمالي طلب الاتحاد الأوروبي في الصيف. ومع ذلك، كان متوسط توليد طاقة الرياح في أغسطس 10.19% فقط من إجمالي الطلب.
وفي الوقت نفسه، لا يزال تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" وعن طرق العبور عبر أوكرانيا محدودا. واليوم الأربعاء، تلقى مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني طلبا لنقل 2.2 مليون متر مكعب فقط من الغاز عبر محطة القياس سودجا، بما يتوافق مع المعدل اليومي منذ أواخر مايو/أيار.
ولا تزال سودجا المحطة الوحيدة التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد أن رفضت كييف الاستمرار في إدخال الوقود في محطة أخرى، سوخرانيفكا، في 11 مايو.