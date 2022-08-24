عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220824/خبير-عسكري-يرتقب-استسلام-الجيش-الأوكراني-1066800484.html
خبير عسكري يرتقب استسلام الجيش الأوكراني
خبير عسكري يرتقب استسلام الجيش الأوكراني
يرى المراقبون بأن الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:29+0000
2022-08-24T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059261323_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_af4e29cade926c72ce705c7fc19d61ee.jpg
ويشيرون إلى أن الفساد على اختلاف أنواعه والاتجار بالأسلحة المسروقة وغير ذلك من الحوادث تضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أنهم لا يرون مبررا لمواصلة قتال القوات الروسية التي أتت إلى أوكرانيا لوقف اعتداءات المسلحين على المواطنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وفي ظن أليكسي أنبيلوغوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن جنود الجيش الأوكراني سيبدؤون في وقت قريب بإعلان استسلامهم بشكل جماعي، مسلّمين أنفسهم إلى القوات الروسية دون الانتظار حتى حلول الشتاء بأمطاره وأمراضه.وذكر الخبير في الحديث لموقع "أوكرانيا" الإخباري أن الكثيرين من جنود الجيش الأوكراني كانوا قد أعلنوا استسلامهم أو رفضوا تنفيذ أوامر قادتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220824/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066782305.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1059261323_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c693d77d8dcfdbf6f1c7be67f92dd6b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

خبير عسكري يرتقب استسلام الجيش الأوكراني

12:29 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 12:36 GMT 24.08.2022)
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يرى المراقبون بأن الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها.
ويشيرون إلى أن الفساد على اختلاف أنواعه والاتجار بالأسلحة المسروقة وغير ذلك من الحوادث تضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أنهم لا يرون مبررا لمواصلة قتال القوات الروسية التي أتت إلى أوكرانيا لوقف اعتداءات المسلحين على المواطنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وفي ظن أليكسي أنبيلوغوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن جنود الجيش الأوكراني سيبدؤون في وقت قريب بإعلان استسلامهم بشكل جماعي، مسلّمين أنفسهم إلى القوات الروسية دون الانتظار حتى حلول الشتاء بأمطاره وأمراضه.
وذكر الخبير في الحديث لموقع "أوكرانيا" الإخباري أن الكثيرين من جنود الجيش الأوكراني كانوا قد أعلنوا استسلامهم أو رفضوا تنفيذ أوامر قادتهم.
مدفعية قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تقصف مواقع للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
12:14 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала