https://sputnikarabic.ae/20220824/خبير-عسكري-يرتقب-استسلام-الجيش-الأوكراني-1066800484.html
خبير عسكري يرتقب استسلام الجيش الأوكراني
خبير عسكري يرتقب استسلام الجيش الأوكراني
يرى المراقبون بأن الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:29+0000
2022-08-24T12:29+0000
2022-08-24T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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ويشيرون إلى أن الفساد على اختلاف أنواعه والاتجار بالأسلحة المسروقة وغير ذلك من الحوادث تضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أنهم لا يرون مبررا لمواصلة قتال القوات الروسية التي أتت إلى أوكرانيا لوقف اعتداءات المسلحين على المواطنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وفي ظن أليكسي أنبيلوغوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن جنود الجيش الأوكراني سيبدؤون في وقت قريب بإعلان استسلامهم بشكل جماعي، مسلّمين أنفسهم إلى القوات الروسية دون الانتظار حتى حلول الشتاء بأمطاره وأمراضه.وذكر الخبير في الحديث لموقع "أوكرانيا" الإخباري أن الكثيرين من جنود الجيش الأوكراني كانوا قد أعلنوا استسلامهم أو رفضوا تنفيذ أوامر قادتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220824/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066782305.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
خبير عسكري يرتقب استسلام الجيش الأوكراني
12:29 GMT 24.08.2022 (تم التحديث: 12:36 GMT 24.08.2022) تابعنا عبر
يرى المراقبون بأن الجيش الأوكراني في حالة يرثى لها.
ويشيرون إلى أن الفساد على اختلاف أنواعه والاتجار بالأسلحة المسروقة وغير ذلك من الحوادث تضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أنهم لا يرون مبررا لمواصلة قتال القوات الروسية التي أتت إلى أوكرانيا لوقف اعتداءات المسلحين على المواطنين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وفي ظن أليكسي أنبيلوغوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، فإن جنود الجيش الأوكراني سيبدؤون في وقت قريب بإعلان استسلامهم بشكل جماعي، مسلّمين أنفسهم إلى القوات الروسية دون الانتظار حتى حلول الشتاء بأمطاره وأمراضه.
وذكر
الخبير في الحديث لموقع "أوكرانيا" الإخباري أن الكثيرين من جنود الجيش الأوكراني كانوا قد أعلنوا استسلامهم أو رفضوا تنفيذ أوامر قادتهم.