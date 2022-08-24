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https://sputnikarabic.ae/20220824/شركة-سوناطراك-الجزائرية-تعلن-عن-اكتشاف-نفطي-جديد-في-ولاية-أدرار-جنوبي-البلاد--1066796762.html
شركة "سوناطراك" الجزائرية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في ولاية أدرار جنوبي البلاد
شركة "سوناطراك" الجزائرية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في ولاية أدرار جنوبي البلاد
أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديدة في ولاية أدرار جنوبي البلاد، بسعة تتراوح بين 48 و150 مليون برميل. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:18+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان، إنه تم "تحقيق نتيجة إيجابية خلال حفر بئر حاسي إيلاتو في رقعة السبع بولاية أدرار".وأضافت الشركة أن "التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف يتراوح بين 48 و150 مليون برميل".وتابع بيان الشركة أن "هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في رقعة السبع من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار".
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العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

شركة "سوناطراك" الجزائرية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في ولاية أدرار جنوبي البلاد

11:18 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEشركة سوناطراك
شركة سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
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أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديدة في ولاية أدرار جنوبي البلاد، بسعة تتراوح بين 48 و150 مليون برميل.
الجزائر - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان، إنه تم "تحقيق نتيجة إيجابية خلال حفر بئر حاسي إيلاتو في رقعة السبع بولاية أدرار".
وأضافت الشركة أن "التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف يتراوح بين 48 و150 مليون برميل".
وتابع بيان الشركة أن "هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في رقعة السبع من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار".
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