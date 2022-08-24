https://sputnikarabic.ae/20220824/فرار-جماعي-عسكري-أوكراني-يحكي-عن-هروب-جنود-أوكرانيين-من-جبهة-القتال-1066783287.html
فرار جماعي... عسكري أوكراني يحكي عن هروب جنود أوكرانيين من جبهة القتال
فرار جماعي... عسكري أوكراني يحكي عن هروب جنود أوكرانيين من جبهة القتال
كشف أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية للصحفيين أن جنود القوات الأوكرانية يفرون من جبهة القتال على نطاق واسع عندما تتعرض مواقعهم للقصف المدفعي. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T05:33+0000
2022-08-24T05:33+0000
2022-08-24T05:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال لصحيفة "سترانا" إن القصف المدفعي يضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أن الكثيرين منهم يلوذون بالفرار عندما تقصف مدفعية الجيش الروسي مواقعهم. ويترك الفارون قطاعات كاملة يقاس طولها بالكيلومترات من جبهة القتال دون حماية وهو ما تعرفه القوات الروسية على الفور بواسطة طائرات الاستطلاع المسيرة.وأشار إلى أن غالبية الفارين هم ممَن التحقوا بالقوات المسلحة بإرادتهم ظانين أن الجيش الأوكراني بصدد إجراء العمليات الشبيهة بعمليات "التنكيل" التي تنفذها القوات الأوكرانية ضد السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وبسبب استمرار قوات النظام الأوكراني بممارسة عمليات الاضهاد والتنكيل ضد الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، اضطرت روسيا التي يعيش رعاياها في تلك المنطقة، في فبراير/شباط الماضي، إلى إرسال قواتها لإجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مهمتها وقف اعتداءات القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
فرار جماعي... عسكري أوكراني يحكي عن هروب جنود أوكرانيين من جبهة القتال
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كشف أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية للصحفيين أن جنود القوات الأوكرانية يفرون من جبهة القتال على نطاق واسع عندما تتعرض مواقعهم للقصف المدفعي.
وقال
لصحيفة "سترانا" إن القصف المدفعي يضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أن الكثيرين منهم يلوذون بالفرار عندما تقصف مدفعية الجيش الروسي مواقعهم. ويترك الفارون قطاعات كاملة يقاس طولها بالكيلومترات من جبهة القتال دون حماية وهو ما تعرفه القوات الروسية على الفور بواسطة طائرات الاستطلاع المسيرة.
وأشار إلى أن غالبية الفارين هم ممَن التحقوا بالقوات المسلحة بإرادتهم ظانين أن الجيش الأوكراني بصدد إجراء العمليات الشبيهة بعمليات "التنكيل" التي تنفذها القوات الأوكرانية ضد السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وبسبب استمرار قوات النظام الأوكراني بممارسة عمليات الاضهاد والتنكيل ضد الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، اضطرت روسيا التي يعيش رعاياها في تلك المنطقة، في فبراير/شباط الماضي، إلى إرسال قواتها لإجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مهمتها وقف اعتداءات القوات الأوكرانية.