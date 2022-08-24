عربي
https://sputnikarabic.ae/20220824/كوساتشيف-نولاند-رفضت-التفاعل-مع-لجنة-روسية-بشأن-المعامل-البيولوجية-الأمريكية-في-أوكرانيا-1066782091.html
كوساتشيف: نولاند رفضت التفاعل مع لجنة روسية بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
كوساتشيف: نولاند رفضت التفاعل مع لجنة روسية بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، رفضت بشكل قاطع التفاعل مع اللجنة البرلمانية الروسية في... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T03:28+0000
2022-08-24T03:28+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103618/60/1036186076_0:112:3079:1844_1920x0_80_0_0_241fcf8bfaa9edb1543a4dbbc2a98dc3.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "اتصلنا بالسيدة نولاند، لكننا تلقينا من خلال جهازها رفضًا قاطعًا للتفاعل مع اللجنة [البرلمانية الروسية] مع بعض الكليشيهات الدعائية.. الأفضل عليكم أن تهتموا بأنفسكم وأن تنظروا لأنفسكم، مشيرا إلى أن "هذا غير مقنع تمامًا".وأضاف: "بالطبع، لم نتلق أي أجوبة موضوعية على الأسئلة التي طرحناها (للجانب الأمريكي بشأن أنشطة المعامل البيولوجية على الأراضي الأوكرانية)".يذكر أن مجلسا الدوما والاتحاد الروسيين أعتمدا قرارا بإجراء تحقيق برلماني في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وكذلك إنشاء لجنة مشتركة لمثل هذا التحقيق، حيث تضم اللجنة 14 نائبا و14 عضوا في مجلس الاتحاد، والرؤساء المشاركين هم نائب رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، ونائب رئيس مجلس الاتحاد، قنسطنطين كوساتشيف.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103618/60/1036186076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_998bc08ce87b56d5a27b724443c7bfe8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

كوساتشيف: نولاند رفضت التفاعل مع لجنة روسية بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

03:28 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، رفضت بشكل قاطع التفاعل مع اللجنة البرلمانية الروسية في قضية أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى إرسال دعوة رسمية إلى فيكتوريا نولاند بهذا الشأن عبر القنوات الدبلوماسية في 25 أيار/ مايو الماضي.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشيف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "اتصلنا بالسيدة نولاند، لكننا تلقينا من خلال جهازها رفضًا قاطعًا للتفاعل مع اللجنة [البرلمانية الروسية] مع بعض الكليشيهات الدعائية.. الأفضل عليكم أن تهتموا بأنفسكم وأن تنظروا لأنفسكم، مشيرا إلى أن "هذا غير مقنع تمامًا".
وأضاف: "بالطبع، لم نتلق أي أجوبة موضوعية على الأسئلة التي طرحناها (للجانب الأمريكي بشأن أنشطة المعامل البيولوجية على الأراضي الأوكرانية)".
يذكر أن مجلسا الدوما والاتحاد الروسيين أعتمدا قرارا بإجراء تحقيق برلماني في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وكذلك إنشاء لجنة مشتركة لمثل هذا التحقيق، حيث تضم اللجنة 14 نائبا و14 عضوا في مجلس الاتحاد، والرؤساء المشاركين هم نائب رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، ونائب رئيس مجلس الاتحاد، قنسطنطين كوساتشيف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала