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https://sputnikarabic.ae/20220824/ليتوانيا-ندرب-150-عسكريا-أوكرانيا-متخصصا-1066802304.html
ليتوانيا: ندرب 150 عسكريا أوكرانيا متخصصا
ليتوانيا: ندرب 150 عسكريا أوكرانيا متخصصا
أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، اليوم الأربعاء، أنه يجري تدريب نحو 150 عسكريا أوكرانيا، على يد خبراء ليتوانيين. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T13:01+0000
2022-08-24T13:01+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأوضح أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون هؤلاء جاهزين للمشاركة في الأعمال القتالية، التي من بينها بعض التخصصات العسكرية الضيقة للغاية.ونقلت وكالة "أوكرإنفورم"، عن الوزير قوله: "في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، عرضنا على أوكرانيا أكثر من عشرين دورة تدريبية، التي تمكّن القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز متخصصين".وتابع: "تم تفعيل خمس دورات، ويجري تدريب أفراد الجيش الأوكراني؛ وبحلول شهر أكتوبر، سنقوم بتجهيز 150 متخصصا في مختلف المهن العسكرية، وبعض هذه التخصصات العسكرية ضيقة للغاية".وأشار إلى أن ليتوانيا ستنضم إلى تدريب الجيش الأوكراني في بريطانيا، في أوائل سبتمبر/ أيلول، وسيتم تخصيص 15 مدربا لهذا الغرض.في وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إطلاق عملية تدريب واسعة النطاق للقوات الأوكرانية، مع إمكانية تجهيز نحو عشرة آلاف جنديا، كل أربعة أشهر.فيما كشفت مصادر مطلعة، عن استعداد كندا لتكليف وحدة من قواتها المسلحة، للمشاركة في برنامج للجيش البريطاني، لتجنيد وتدريب أوكرانيين على أساليب القتال.وأوضحت هيئة البث الكندية، أن القوات المسلحة تسعى إلى إحياء "عملية يونيفاير"، وهي عبارة عن برنامج لبعثة تدريبية كندية دربت 35 ألف عسكريا أوكرانيا على أساليب قتالية متطورة، قبل تجميدها في منتصف فبراير/ شباط الماضي.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

ليتوانيا: ندرب 150 عسكريا أوكرانيا متخصصا

13:01 GMT 24.08.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشوسكاس، اليوم الأربعاء، أنه يجري تدريب نحو 150 عسكريا أوكرانيا، على يد خبراء ليتوانيين.
موسكو- سبوتنيك. وأوضح أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول، سيكون هؤلاء جاهزين للمشاركة في الأعمال القتالية، التي من بينها بعض التخصصات العسكرية الضيقة للغاية.
ونقلت وكالة "أوكرإنفورم"، عن الوزير قوله: "في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار، عرضنا على أوكرانيا أكثر من عشرين دورة تدريبية، التي تمكّن القوات المسلحة الأوكرانية من تجهيز متخصصين".
وتابع: "تم تفعيل خمس دورات، ويجري تدريب أفراد الجيش الأوكراني؛ وبحلول شهر أكتوبر، سنقوم بتجهيز 150 متخصصا في مختلف المهن العسكرية، وبعض هذه التخصصات العسكرية ضيقة للغاية".
وأشار إلى أن ليتوانيا ستنضم إلى تدريب الجيش الأوكراني في بريطانيا، في أوائل سبتمبر/ أيلول، وسيتم تخصيص 15 مدربا لهذا الغرض.
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في وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، إطلاق عملية تدريب واسعة النطاق للقوات الأوكرانية، مع إمكانية تجهيز نحو عشرة آلاف جنديا، كل أربعة أشهر.
فيما كشفت مصادر مطلعة، عن استعداد كندا لتكليف وحدة من قواتها المسلحة، للمشاركة في برنامج للجيش البريطاني، لتجنيد وتدريب أوكرانيين على أساليب القتال.
وأوضحت هيئة البث الكندية، أن القوات المسلحة تسعى إلى إحياء "عملية يونيفاير"، وهي عبارة عن برنامج لبعثة تدريبية كندية دربت 35 ألف عسكريا أوكرانيا على أساليب قتالية متطورة، قبل تجميدها في منتصف فبراير/ شباط الماضي.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.
وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.
بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.
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