عربي
https://sputnikarabic.ae/20220824/مدرس-صيني-يستخدم-80-ألف-مسمار-لتصميم-نموذج-مقاتلة-خارقة-فيديو-1066797487.html
مدرس صيني يستخدم 80 ألف مسمار لتصميم نموذج مقاتلة خارقة… فيديو
مدرس صيني يستخدم 80 ألف مسمار لتصميم نموذج مقاتلة خارقة… فيديو
تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية، بينها مقاتلات وطائرات اعتراضية وطائرات هجومية. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:55+0000
2022-08-24T11:55+0000
منوعات
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049431484_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_259e43bac1b1b5a858bcf6446961efb2.jpg
وتمثل المقاتلة الصينية "جي - 20" واحدة من أخطر مقاتلات القوات الجوية الصينية، وهي طائرة تم تصميمها محليا.ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" كيف استطاع مدرس صيني أن يصمم نموذج للمقاتلة "جي - 20" باستخدام أدوات بسيطة.ويقول الفيديو إن المدرس الصيني استخدم نحو 80 ألف مسمار في تصميم نموذج للمقاتلة الشبحية، مشيرا إلى أن هذا النموذج أصبح بمثابة قطعة فنية إبداعية.
https://sputnikarabic.ae/20191215/الصين-تروج-لـأخطر-مقاتلة-في-العالم-1043741941.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1049431484_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8d5abc16d584c41878ea6eb52fe45536.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصين
منوعات, الصين

مدرس صيني يستخدم 80 ألف مسمار لتصميم نموذج مقاتلة خارقة… فيديو

11:55 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / WANG ZHAOالمقاتلة الشبحية الصينية جي 20
المقاتلة الشبحية الصينية جي 20 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / WANG ZHAO
تابعنا عبرTelegram
تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية، بينها مقاتلات وطائرات اعتراضية وطائرات هجومية.
وتمثل المقاتلة الصينية "جي - 20" واحدة من أخطر مقاتلات القوات الجوية الصينية، وهي طائرة تم تصميمها محليا.
المقاتلة الصينية جي-20 ( J-20) - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2019
الصين تروج لـ"أخطر مقاتلة" في العالم
15 ديسمبر 2019, 15:35 GMT
ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" كيف استطاع مدرس صيني أن يصمم نموذج للمقاتلة "جي - 20" باستخدام أدوات بسيطة.
ويقول الفيديو إن المدرس الصيني استخدم نحو 80 ألف مسمار في تصميم نموذج للمقاتلة الشبحية، مشيرا إلى أن هذا النموذج أصبح بمثابة قطعة فنية إبداعية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала