https://sputnikarabic.ae/20220824/مدرس-صيني-يستخدم-80-ألف-مسمار-لتصميم-نموذج-مقاتلة-خارقة-فيديو-1066797487.html
مدرس صيني يستخدم 80 ألف مسمار لتصميم نموذج مقاتلة خارقة… فيديو
مدرس صيني يستخدم 80 ألف مسمار لتصميم نموذج مقاتلة خارقة… فيديو
تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية، بينها مقاتلات وطائرات اعتراضية وطائرات هجومية. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T11:55+0000
2022-08-24T11:55+0000
2022-08-24T11:55+0000
منوعات
الصين
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وتمثل المقاتلة الصينية "جي - 20" واحدة من أخطر مقاتلات القوات الجوية الصينية، وهي طائرة تم تصميمها محليا.ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" كيف استطاع مدرس صيني أن يصمم نموذج للمقاتلة "جي - 20" باستخدام أدوات بسيطة.ويقول الفيديو إن المدرس الصيني استخدم نحو 80 ألف مسمار في تصميم نموذج للمقاتلة الشبحية، مشيرا إلى أن هذا النموذج أصبح بمثابة قطعة فنية إبداعية.
https://sputnikarabic.ae/20191215/الصين-تروج-لـأخطر-مقاتلة-في-العالم-1043741941.html
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منوعات, الصين
مدرس صيني يستخدم 80 ألف مسمار لتصميم نموذج مقاتلة خارقة… فيديو
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تمتلك الصين أكثر من 3 آلاف و200 طائرة حربية، بينها مقاتلات وطائرات اعتراضية وطائرات هجومية.
وتمثل المقاتلة الصينية "جي - 20" واحدة من أخطر مقاتلات
القوات الجوية الصينية، وهي طائرة تم تصميمها محليا.
15 ديسمبر 2019, 15:35 GMT
ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" كيف استطاع مدرس صيني أن يصمم نموذج للمقاتلة
"جي - 20" باستخدام أدوات بسيطة.
ويقول الفيديو إن المدرس الصيني استخدم نحو 80 ألف مسمار في تصميم نموذج للمقاتلة الشبحية
، مشيرا إلى أن هذا النموذج أصبح بمثابة قطعة فنية إبداعية.