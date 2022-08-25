https://sputnikarabic.ae/20220825/اكتشاف-رأس-محفوظ-بشكل-لا-يصدق-لمخلوق-جمع-عدة-وحوش-حكم-المحيط-بأسنانه-صور-وفيديو-1066843967.html
اكتشاف رأس محفوظ بشكل "لا يصدق" لمخلوق جمع عدة وحوش "حكم المحيط بأسنانه"... صور وفيديو
اكتشاف رأس محفوظ بشكل "لا يصدق" لمخلوق جمع عدة وحوش "حكم المحيط بأسنانه"... صور وفيديو
حافظت أحفورة قديمة جدا تم اكتشافها مؤخرا في المغرب، على رأس وحش قديم عملاق استطاع السيطرة على البحار بأسنانه قبل حوالي 66 مليون عام. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T14:20+0000
2022-08-25T14:20+0000
2022-08-25T14:48+0000
مجتمع
علوم
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050124190_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_8d0c693e44422fa0b9dba570aadab224.jpg
أشارت مصادر علمية إلى أن الأحفورة المكتشفة هي لرأس سحلية بحر عملاقة عاشت في المحطات خلال العصر الطباشيري المتأخر قبل حوالي 66 مليون عام.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية تحت عنوان (حفرية لا تصدق تكشف عن سحلية عملاقة حكمت البحر بأسنانها ورعبها)، يُطلق على هذه السحلية الضخمة اسم "Thalassotitan atrox".ويشير تآكل أسنان هذا الوحش، إلى جانب البقايا الأخرى الموجودة في موقع التنقيب الخاص به إلى أن هذا الحيوان المرعب لم يكن عملاقا لطيفا، بل كان يتغذى على الفرائس حتى تلك (القاسية) منها كالسلاحف البحرية والبليزوصورات وغيرها من المخلوقات التي عاشت في تلك الحقبة.هذا يعني أن هذا المخلوق من المحتمل أن يكون قد احتل مكانا في الجزء العلوي من الهرم الغذائي، وحافظ على استقرار النظم البيئي من خلال إبقاء الحيوانات المفترسة الأخرى تحت السيطرة.مخلوق تقاطع مع عدة وحوشبدوره، يعتبر عالم الحفريات وعالم الأحياء التطوري نيك لونجريتش، من جامعة باث في بريطانيا، أن هذا الوحش كان عبارة عن اجتماع لعدة مفترسات في مخلوق واحد، وقال: "كان ثالاسوتيتان حيوانا مذهلا ومرعبا".وتابع العالم موضحا: "تخيل أن تنين كومودو يتقاطع مع سمكة قرش بيضاء كبيرة ويتقاطع مع ديناصور (T. Rex) ويتقاطع مع حوت قاتل".ونوه العلماء إلى أنه في وقتنا الحاضر، لا توجد زواحف على قيد الحياة على مقياس هذا المخلوق المصنف ضمن (الموساصور)، التي يمكن أن يصل طولها إلى 12 مترًا (40 قدمًا)، وهو ضعف حجم أكبر الزواحف الحديثة.يذكر أن الأحفورة اكتشفت في منطقة أحافير الفوسفات في المغرب، وهي منطقة غنية بالأحافير المتنوعة والمحفوظة بشكل ممتاز من العصر الطباشيري والميوسيني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050124190_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_b57160cc8195ce28fe4c323d907d9f8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, علوم, منوعات
اكتشاف رأس محفوظ بشكل "لا يصدق" لمخلوق جمع عدة وحوش "حكم المحيط بأسنانه"... صور وفيديو
14:20 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 14:48 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
حافظت أحفورة قديمة جدا تم اكتشافها مؤخرا في المغرب، على رأس وحش قديم عملاق استطاع السيطرة على البحار بأسنانه قبل حوالي 66 مليون عام.
أشارت مصادر علمية إلى أن الأحفورة المكتشفة هي لرأس سحلية بحر عملاقة عاشت في المحطات خلال العصر الطباشيري المتأخر قبل حوالي 66 مليون عام.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية تحت عنوان (حفرية لا تصدق تكشف عن سحلية عملاقة حكمت البحر بأسنانها ورعبها
)، يُطلق على هذه السحلية الضخمة اسم "Thalassotitan atrox".
ويشير تآكل أسنان هذا الوحش، إلى جانب البقايا الأخرى الموجودة في موقع التنقيب الخاص به إلى أن هذا الحيوان المرعب لم يكن عملاقا لطيفا، بل كان يتغذى على الفرائس حتى تلك (القاسية) منها كالسلاحف البحرية والبليزوصورات وغيرها من المخلوقات التي عاشت في تلك الحقبة.
هذا يعني أن هذا المخلوق من المحتمل أن يكون قد احتل مكانا في الجزء العلوي من الهرم الغذائي، وحافظ على استقرار النظم البيئي من خلال إبقاء الحيوانات المفترسة الأخرى تحت السيطرة.
مخلوق تقاطع مع عدة وحوش
بدوره، يعتبر عالم الحفريات وعالم الأحياء التطوري نيك لونجريتش، من جامعة باث في بريطانيا، أن هذا الوحش كان عبارة عن اجتماع لعدة مفترسات في مخلوق واحد، وقال: "كان ثالاسوتيتان حيوانا مذهلا ومرعبا".
وتابع العالم موضحا: "تخيل أن تنين كومودو يتقاطع مع سمكة قرش بيضاء كبيرة ويتقاطع مع ديناصور (T. Rex) ويتقاطع مع حوت قاتل".
ونوه العلماء إلى أنه في وقتنا الحاضر، لا توجد زواحف على قيد الحياة على مقياس هذا المخلوق المصنف ضمن (الموساصور)، التي يمكن أن يصل طولها إلى 12 مترًا (40 قدمًا)، وهو ضعف حجم أكبر الزواحف الحديثة.
يذكر أن الأحفورة اكتشفت في منطقة أحافير الفوسفات في المغرب، وهي منطقة غنية بالأحافير المتنوعة والمحفوظة بشكل ممتاز من العصر الطباشيري والميوسيني.