https://sputnikarabic.ae/20220825/اكتشاف-رأس-محفوظ-بشكل-لا-يصدق-لمخلوق-جمع-عدة-وحوش-حكم-المحيط-بأسنانه-صور-وفيديو-1066843967.html

اكتشاف رأس محفوظ بشكل "لا يصدق" لمخلوق جمع عدة وحوش "حكم المحيط بأسنانه"... صور وفيديو

اكتشاف رأس محفوظ بشكل "لا يصدق" لمخلوق جمع عدة وحوش "حكم المحيط بأسنانه"... صور وفيديو

حافظت أحفورة قديمة جدا تم اكتشافها مؤخرا في المغرب، على رأس وحش قديم عملاق استطاع السيطرة على البحار بأسنانه قبل حوالي 66 مليون عام. 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T14:20+0000

2022-08-25T14:20+0000

2022-08-25T14:48+0000

مجتمع

علوم

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1050124190_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_8d0c693e44422fa0b9dba570aadab224.jpg

أشارت مصادر علمية إلى أن الأحفورة المكتشفة هي لرأس سحلية بحر عملاقة عاشت في المحطات خلال العصر الطباشيري المتأخر قبل حوالي 66 مليون عام.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية تحت عنوان (حفرية لا تصدق تكشف عن سحلية عملاقة حكمت البحر بأسنانها ورعبها)، يُطلق على هذه السحلية الضخمة اسم "Thalassotitan atrox".ويشير تآكل أسنان هذا الوحش، إلى جانب البقايا الأخرى الموجودة في موقع التنقيب الخاص به إلى أن هذا الحيوان المرعب لم يكن عملاقا لطيفا، بل كان يتغذى على الفرائس حتى تلك (القاسية) منها كالسلاحف البحرية والبليزوصورات وغيرها من المخلوقات التي عاشت في تلك الحقبة.هذا يعني أن هذا المخلوق من المحتمل أن يكون قد احتل مكانا في الجزء العلوي من الهرم الغذائي، وحافظ على استقرار النظم البيئي من خلال إبقاء الحيوانات المفترسة الأخرى تحت السيطرة.مخلوق تقاطع مع عدة وحوشبدوره، يعتبر عالم الحفريات وعالم الأحياء التطوري نيك لونجريتش، من جامعة باث في بريطانيا، أن هذا الوحش كان عبارة عن اجتماع لعدة مفترسات في مخلوق واحد، وقال: "كان ثالاسوتيتان حيوانا مذهلا ومرعبا".وتابع العالم موضحا: "تخيل أن تنين كومودو يتقاطع مع سمكة قرش بيضاء كبيرة ويتقاطع مع ديناصور (T. Rex) ويتقاطع مع حوت قاتل".ونوه العلماء إلى أنه في وقتنا الحاضر، لا توجد زواحف على قيد الحياة على مقياس هذا المخلوق المصنف ضمن (الموساصور)، التي يمكن أن يصل طولها إلى 12 مترًا (40 قدمًا)، وهو ضعف حجم أكبر الزواحف الحديثة.يذكر أن الأحفورة اكتشفت في منطقة أحافير الفوسفات في المغرب، وهي منطقة غنية بالأحافير المتنوعة والمحفوظة بشكل ممتاز من العصر الطباشيري والميوسيني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع, علوم, منوعات