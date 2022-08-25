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https://sputnikarabic.ae/20220825/الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يناقش-تشكيل-سوق-غاز-مشترك-وتوسيع-استخدام-العملات-الوطنية--1066845842.html
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يناقش تشكيل سوق غاز مشترك وتوسيع استخدام العملات الوطنية
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يناقش تشكيل سوق غاز مشترك وتوسيع استخدام العملات الوطنية
ناقش المشاركون في اجتماع المجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي عقد بمدينة شولبون آتا، في قيرغيزستان، تشكيل سوق غاز مشترك، والتعاون الصناعي،... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:17+0000
2022-08-25T15:17+0000
روسيا
كازاخستان
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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وأكدت الخدمة الصحفية لحكومة كازاخستان، اليوم الخميس، مشاركة حكومات روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان.وجاء في البيان: "ناقش المشاركون في الاجتماع تشكيل سوق غاز مشترك في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتعاون الصناعي، وتنظيم سوق الكحول، والضرائب في التجارة الإلكترونية".يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اقترح في وقت سابق أن تقوم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بتسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بها وتوسيع ممارسة استخدام العملات الوطنية في التعاون التجاري الخارجي.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي: روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان، يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220621/ميشوستين-يقترح-تسريع-استخدام-العملات-الوطنية-في-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1063960266.html
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روسيا, كازاخستان, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
روسيا, كازاخستان, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يناقش تشكيل سوق غاز مشترك وتوسيع استخدام العملات الوطنية

15:17 GMT 25.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورِأعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأرمينيا
ِأعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
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ناقش المشاركون في اجتماع المجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي عقد بمدينة شولبون آتا، في قيرغيزستان، تشكيل سوق غاز مشترك، والتعاون الصناعي، بالإضافة لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة.
وأكدت الخدمة الصحفية لحكومة كازاخستان، اليوم الخميس، مشاركة حكومات روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان.
وجاء في البيان: "ناقش المشاركون في الاجتماع تشكيل سوق غاز مشترك في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتعاون الصناعي، وتنظيم سوق الكحول، والضرائب في التجارة الإلكترونية".
يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اقترح في وقت سابق أن تقوم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بتسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بها وتوسيع ممارسة استخدام العملات الوطنية في التعاون التجاري الخارجي.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 6 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
ميشوستين يقترح تسريع استخدام العملات الوطنية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي: روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان، يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقًا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار أمريكي.
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