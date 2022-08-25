https://sputnikarabic.ae/20220825/الجيش-الصيني-يصل-إلى-روسيا-للمشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-1066842609.html
الجيش الصيني يصل إلى روسيا للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
الجيش الصيني يصل إلى روسيا للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الخميس، أن الجيش الصيني وصل إلى روسيا للمشاركة في مناورات فوستوك 2022. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:50+0000
2022-08-25T13:50+0000
2022-08-25T13:59+0000
العالم
روسيا
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وأوضح كيفي بهذا الصدد: "وصلت القوات البرية والجوية الصينية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وأقاموا معسكرًا ميدانيًا وأجروا استطلاعًا للمنطقة، كما نفذوا رحلات تدريبية للتكيف مع الوضع الحالي".وأضاف كيفي قائلا: "واجتمع ممثلو البحرية الصينية مع ممثلي السفن الروسية وأجروا تدريبات على الاتصالات وغيرها من التدريبات التنسيقية".وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل قوات للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022" في روسيا، والتي ستجرى خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول. وقالت الدفاع في بيان على موقعها الرسمي: "كجزء من خطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي، بالإضافة إلى التوافق الذي توصل إليه الطرفان، سيرسل جيش التحرير الشعبي قريباً جزءاً من القوات إلى روسيا للمشاركة في مناورات (فوستوك 2022)".وأعلن الجيش الصيني، يوم الاثنين الماضي، أنه أجرى المزيد من التدريبات بالقرب من تايوان (الصينية) وإنه "يستعد للحرب"، تزامنا مع زيارة مجموعة من المشرعين الأمريكيين للجزيرة واجتماعهم مع الرئيسة تساي إنغ وين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الجيش الصيني يصل إلى روسيا للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022"
13:50 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، اليوم الخميس، أن الجيش الصيني وصل إلى روسيا للمشاركة في مناورات فوستوك 2022.
وأوضح كيفي بهذا الصدد: "وصلت القوات البرية والجوية الصينية المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وأقاموا معسكرًا ميدانيًا وأجروا استطلاعًا للمنطقة، كما نفذوا رحلات تدريبية للتكيف مع الوضع الحالي".
وأضاف كيفي قائلا: "واجتمع ممثلو البحرية الصينية مع ممثلي السفن الروسية وأجروا تدريبات على الاتصالات وغيرها من التدريبات التنسيقية".
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية
، اليوم الأربعاء، أن جيش التحرير الشعبي الصيني سيرسل قوات للمشاركة في مناورات "فوستوك 2022" في روسيا، والتي ستجرى خلال الفترة من 30 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول.
وقالت الدفاع في بيان على موقعها الرسمي: "كجزء من خطة التعاون السنوية بين الجيشين الصيني والروسي، بالإضافة إلى التوافق الذي توصل إليه الطرفان، سيرسل جيش التحرير الشعبي قريباً جزءاً من القوات إلى روسيا للمشاركة في مناورات (فوستوك 2022)".
وأعلن الجيش الصيني
، يوم الاثنين الماضي، أنه أجرى المزيد من التدريبات بالقرب من تايوان (الصينية) وإنه "يستعد للحرب"، تزامنا مع زيارة مجموعة من المشرعين الأمريكيين للجزيرة واجتماعهم مع الرئيسة تساي إنغ وين.