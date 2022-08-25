https://sputnikarabic.ae/20220825/الجيش-الهندي-يعلن-معاقبة-المسؤولين-عن-إطلاق-صاروخ-نحو-دولة-نووية-بالخطأ-1066840357.html
الجيش الهندي يعلن معاقبة المسؤولين عن إطلاق صاروخ نحو دولة نووية بالخطأ
الجيش الهندي يعلن معاقبة المسؤولين عن إطلاق صاروخ نحو دولة نووية بالخطأ
أقال الجيش الهندي 3 ضباط تابعين للقوات الجوية بعدما ثبتت مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ بالخطأ في اتجاه دولة باكستان المجاورة. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:00+0000
2022-08-25T13:00+0000
2022-08-25T13:00+0000
رصد عسكري
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وجاء قرار الجيش الهندي في 23 أغسطس/ آب الجاري، بعد عدة أشهر من التحقيقات في الحادث، الذي كان يمكن أن يتسبب في مواجهة بين دولتين نوويتين.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد مشاهد مشابهة للصاروخ الذي تم إطلاقه نحو باكستان وهو صاروخ مجنح فرط صوتي من طراز "براهموس".ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ لم يكن يحمل رأسا حربيا وأنه قطع نحو 125 كيلومترا في اتجاه الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أنه سقط في منطقة غير مأهولة ولم يتسبب في أي خسائر.
https://sputnikarabic.ae/20190523/صواريخ-الجيش-الباكستاني-1041247700.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الهندي يعلن معاقبة المسؤولين عن إطلاق صاروخ نحو دولة نووية بالخطأ
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أقال الجيش الهندي 3 ضباط تابعين للقوات الجوية بعدما ثبتت مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ بالخطأ في اتجاه دولة باكستان المجاورة.
وجاء قرار الجيش الهندي في 23 أغسطس/ آب الجاري، بعد عدة أشهر من التحقيقات في الحادث
، الذي كان يمكن أن يتسبب في مواجهة بين دولتين نوويتين.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد مشاهد مشابهة للصاروخ الذي تم إطلاقه نحو باكستان
وهو صاروخ مجنح فرط صوتي من طراز "براهموس".
ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ
لم يكن يحمل رأسا حربيا وأنه قطع نحو 125 كيلومترا في اتجاه الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أنه سقط في منطقة غير مأهولة ولم يتسبب في أي خسائر.