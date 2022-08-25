https://sputnikarabic.ae/20220825/الرئيس-الفرنسي-ماكرون-يصل-الجزائر-في-أول-زيارة-منذ-5-سنوات-صور-1066849110.html
الرئيس الفرنسي ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة منذ 5 سنوات... صور
الرئيس الفرنسي ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة منذ 5 سنوات... صور
وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، اليوم الخميس، على أمل بناء علاقات تجارية، وطي صفحة خلاف دبلوماسي، مرتبط بالخلافات حول إرث الحكم الاستعماري... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T17:15+0000
2022-08-25T17:15+0000
2022-08-25T17:15+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
الجزائر
العالم
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وكان في استقبال ماكرون على السجادة الحمراء عقب نزوله من الطائرة في العاصمة الجزائرية، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكان كلاهما يرتدي قناعا طبيا، بينما كانت فرقة عسكرية تعزف أناشيد وطنية.وأصبحت العلاقات مع الجزائر أكثر أهمية بالنسبة لفرنسا، لأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب في أوروبا على غاز شمال أفريقيا، وبسبب الهجرة المتزايدة عبر البحر الأبيض المتوسط.وخلال زيارة ماكرون إلى فرنسا، التي تعد الأولى له منذ 5 سنوات، وستستغرق 3 أيام ، سيتواصل ماكرون مع الشباب الجزائري من خلال محطات مجدولة، تركز على ثقافة الشباب، بما في ذلك رقص البريك دانس وموسيقى البوب "الراي" في شمال أفريقيا.ورغم ذلك، لا تزال العلاقة متأثرة بصدمة حرب 1954-1962، التي نالت فيها الجزائر استقلالها عن فرنسا، وقتل فيها مئات الآلاف من الجزائريين.ولعب هذا التاريخ الصعب دورا في نشوب نزاع دبلوماسي العام الماضي، عندما نُقل عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إن قادة الجزائر أعادوا كتابة تاريخ النضال من أجل الاستقلال على أساس كراهية فرنسا.ومن المقرر أن يحضر ماكرون في وقت لاحق يوم الخميس مراسم للجزائريين، الذين قتلوا في حرب الاستقلال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الجزائر, العالم
الرئيس الفرنسي ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة منذ 5 سنوات... صور
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وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، اليوم الخميس، على أمل بناء علاقات تجارية، وطي صفحة خلاف دبلوماسي، مرتبط بالخلافات حول إرث الحكم الاستعماري الفرنسي.
وكان في استقبال ماكرون على السجادة الحمراء عقب نزوله من الطائرة في العاصمة الجزائرية، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وكان كلاهما يرتدي قناعا طبيا، بينما كانت فرقة عسكرية تعزف أناشيد وطنية.
وأصبحت العلاقات مع الجزائر أكثر أهمية بالنسبة لفرنسا، لأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى زيادة الطلب في أوروبا على غاز شمال أفريقيا، وبسبب الهجرة المتزايدة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وخلال زيارة ماكرون إلى فرنسا، التي تعد الأولى له منذ 5 سنوات، وستستغرق 3 أيام ، سيتواصل ماكرون مع الشباب الجزائري من خلال محطات مجدولة، تركز على ثقافة الشباب، بما في ذلك رقص البريك دانس وموسيقى البوب "الراي" في شمال أفريقيا.
ورغم ذلك، لا تزال العلاقة متأثرة بصدمة حرب 1954-1962، التي نالت فيها الجزائر استقلالها عن فرنسا، وقتل فيها مئات الآلاف من الجزائريين.
ولعب هذا التاريخ الصعب دورا في نشوب نزاع دبلوماسي العام الماضي، عندما نُقل عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إن قادة الجزائر أعادوا كتابة تاريخ النضال من أجل الاستقلال على أساس كراهية فرنسا.
ومن المقرر أن يحضر ماكرون في وقت لاحق يوم الخميس مراسم للجزائريين، الذين قتلوا في حرب الاستقلال.