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https://sputnikarabic.ae/20220825/السعودية-تقرر-منح-مشجعي-كأس-العالم-في-قطر-تأشيرات-متعددة-لدخول-أراضيها-1066847191.html
السعودية تقرر منح مشجعي كأس العالم في قطر تأشيرات متعددة لدخول أراضيها
السعودية تقرر منح مشجعي كأس العالم في قطر تأشيرات متعددة لدخول أراضيها
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقررة نهاية العام في قطر المجاورة. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:41+0000
2022-08-25T15:41+0000
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وتسعى المملكة لجذب هؤلاء المشجعين لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة فيها، خلال البطولة التي ستقام في الدوحة نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء أمس الأربعاء أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية".وتتوقع قطر أن يزور 1,2 مليون شخص الدولة الخليجية الصغيرة خلال فترة المونديال، وقد أعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفر أماكن الإقامة والسفر.
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

السعودية تقرر منح مشجعي كأس العالم في قطر تأشيرات متعددة لدخول أراضيها

15:41 GMT 25.08.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج
ملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقررة نهاية العام في قطر المجاورة.
وتسعى المملكة لجذب هؤلاء المشجعين لزيارتها وإنعاش قطاعي السياحة والضيافة فيها، خلال البطولة التي ستقام في الدوحة نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 من ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء أمس الأربعاء أن المملكة "ستسمح لحاملي بطاقة مشجع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية".
وأوضحت أنه "يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوما"، مشيرة إلى أنها تتيح "الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة".
وتتوقع قطر أن يزور 1,2 مليون شخص الدولة الخليجية الصغيرة خلال فترة المونديال، وقد أعرب العديد من المشجعين عن مخاوفهم بشأن محدودية توفر أماكن الإقامة والسفر.
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