https://sputnikarabic.ae/20220825/اليابان-تواصل-مشاركتها-بمشروع-إنتاج-الغاز-في-روسيا-1066824600.html
اليابان تواصل مشاركتها بمشروع إنتاج الغاز في روسيا
اليابان تواصل مشاركتها بمشروع إنتاج الغاز في روسيا
صرح أمين عام الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن الحكومة أحيطت علما بنية شركتي "ميتسوبيسي" و"ميتسوي" مواصة مشاركتهما في مشروع "سخالين 2" الروسي بعد تغيير... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T07:39+0000
2022-08-25T07:39+0000
2022-08-25T07:40+0000
العالم
اقتصاد
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ويتضمن مشروع "سخالين 2" استخراج النفط والغاز من حقلين قبالة شواطئ جزيرة سخالين الروسية وإنتاج الغاز المسال.وأصبحت جميع ممتلكات المشروع أخيرا بعدما أقدمت دول أجنبية ومنظمات دولية على خطوات غير ودية تجاه روسيا، ملكا للدولة الروسية بينما عينت الحكومة الروسية مديرا جديدا له.وأفادت مصادر إعلامية يابانية، في وقت سابق، بأن شركة "ميتسوبيسي" قررت أن تواصل مشاركتها في مشروع "سخالين 2" بعد تغيير مديره، وأن شركة "ميتسوي" تتخذ نفس الموقف.وكشف أمين عام الحكومة اليابانية أن مصلحة اليابان في مواصلة مشاركة شركاتها في مشروع "سخالين 2" حين قال: "إننا نعتزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إمدادات الغاز المسال".
https://sputnikarabic.ae/20220825/شل-البريطانية-لا-تنوي-التفاوض-لتمديد-عقودها-في-مشروع-سخالين-2-1066823529.html
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العالم, اقتصاد
اليابان تواصل مشاركتها بمشروع إنتاج الغاز في روسيا
07:39 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
صرح أمين عام الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن الحكومة أحيطت علما بنية شركتي "ميتسوبيسي" و"ميتسوي" مواصة مشاركتهما في مشروع "سخالين 2" الروسي بعد تغيير مديره.
ويتضمن مشروع "سخالين 2" استخراج النفط والغاز من حقلين قبالة شواطئ جزيرة سخالين الروسية وإنتاج الغاز المسال.
وأصبحت جميع ممتلكات المشروع أخيرا بعدما أقدمت دول أجنبية ومنظمات دولية على خطوات غير ودية تجاه روسيا، ملكا للدولة الروسية بينما عينت الحكومة الروسية مديرا جديدا له.
وأفادت
مصادر إعلامية يابانية، في وقت سابق، بأن شركة "ميتسوبيسي" قررت أن تواصل مشاركتها في مشروع "سخالين 2" بعد تغيير مديره، وأن شركة "ميتسوي" تتخذ نفس الموقف.
وكشف أمين عام الحكومة اليابانية أن مصلحة اليابان في مواصلة مشاركة شركاتها في مشروع "سخالين 2" حين قال: "إننا نعتزم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواصلة إمدادات الغاز المسال".