https://sputnikarabic.ae/20220825/جزر-سليمان-تتخذ-إجراءات-صارمة-ضد-حرية-الإعلام-والصحافة-الأجنبية-1066841304.html
جزر سليمان تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية الإعلام والصحافة الأجنبية
جزر سليمان تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية الإعلام والصحافة الأجنبية
تخطط حكومة جزر سليمان لحظر دخول الصحفيين الأجانب الذين يظهرون البلاد بطريقة غير مناسبة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) يوم الخميس. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:17+0000
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سبوتنيك. وأصدرت حكومة جزر سليمان بيانا، أمس الأربعاء، قالت فيه إن شبكة ABC كانت تنشر معلومات مضللة عن قصد، وتستخدم أسلوبا عنصريا من خلال برنامج ABC's Four Corners ، الذي تم نشره في 1 أغسطس/ آب والمخصص لجزر سليمان وتأثير الصين عليها.وأوضحت حكومة جزر سليمان أنها قلقة للغاية من مثل هذا المحتوى المسيء وتعتقد أن الهدف من البرنامج هو إثارة العداء بين الصين وجزر سليمان وأستراليا.من جانبها، ردت شبكة ABC على البيان في نفس اليوم، حيث نفت جميع الاتهامات وصححت العديد من الأخطاء الواردة في البيان الصحفي للحكومة.وبحسب الشبكة الإعلامية، فإن "حكومة جزر سليمان سوف تستخدم ذريعة التمييز العنصري لحظر دخول الصحفيين الأجانب الذين تعتبر تغطيتهم لسياسة الجزيرة غير ملائمة" مشيرة إلى أنهاليس معلومات عن تفاصيل الحظر أو كيفية تنفيذه.وأعرب صحفيون محليون عن مخاوفهم من أن الحظر سيؤثر بشكل خطير على حرية الصحافة في البلاد على خلفية إعلان الحكومة عن إنشاء صحيفة مملوكة للدولة.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، وقعت الصين وجزر سليمان اتفاقية إطارية للتعاون الأمني، قال رئيس الوزراء الأسترالي عنها آنذاك، إن بناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سيكون "خطا أحمر" لكانبيرا وواشنطن.
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الصين, أخبار العالم الآن
جزر سليمان تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية الإعلام والصحافة الأجنبية
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تخطط حكومة جزر سليمان لحظر دخول الصحفيين الأجانب الذين يظهرون البلاد بطريقة غير مناسبة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) يوم الخميس.
سبوتنيك
. وأصدرت حكومة جزر سليمان بيانا، أمس الأربعاء، قالت فيه إن شبكة ABC كانت تنشر معلومات مضللة عن قصد، وتستخدم أسلوبا عنصريا من خلال برنامج ABC's Four Corners ، الذي تم نشره في 1 أغسطس/ آب والمخصص لجزر سليمان وتأثير الصين عليها.
وأوضحت حكومة جزر سليمان أنها قلقة للغاية من مثل هذا المحتوى المسيء وتعتقد أن الهدف من البرنامج هو إثارة العداء بين الصين وجزر سليمان وأستراليا.
من جانبها، ردت شبكة ABC على البيان في نفس اليوم، حيث نفت جميع الاتهامات وصححت العديد من الأخطاء الواردة في البيان الصحفي للحكومة.
وبحسب الشبكة الإعلامية، فإن "حكومة جزر سليمان سوف تستخدم ذريعة التمييز العنصري لحظر دخول الصحفيين الأجانب الذين تعتبر تغطيتهم لسياسة الجزيرة غير ملائمة" مشيرة إلى أنهاليس معلومات عن تفاصيل الحظر أو كيفية تنفيذه.
وأعرب صحفيون محليون عن مخاوفهم من أن الحظر سيؤثر بشكل خطير على حرية الصحافة في البلاد على خلفية إعلان الحكومة عن إنشاء صحيفة مملوكة للدولة.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، وقعت الصين وجزر سليمان اتفاقية إطارية للتعاون الأمني، قال رئيس الوزراء الأسترالي عنها آنذاك، إن بناء قاعدة عسكرية صينية في جزر سليمان سيكون "خطا أحمر" لكانبيرا وواشنطن.