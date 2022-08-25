https://sputnikarabic.ae/20220825/روساتوم-شركة-كورية-جنوبية-توقع-عقدا-لتوريد-معدات-التوربيات-إلى-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-في-مصر-1066831146.html
"روساتوم": شركة كورية جنوبية توقع عقدا لتوريد معدات التوربيات إلى محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر
"روساتوم": شركة كورية جنوبية توقع عقدا لتوريد معدات التوربيات إلى محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر
روساتوم: شركة كورية جنوبية توقع عقدا لتوريد معدات التوربيات إلى محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T10:07+0000
2022-08-25T10:07+0000
2022-08-25T10:07+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روساتوم": شركة كورية جنوبية توقع عقدا لتوريد معدات التوربيات إلى محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر
تابعنا عبر
يتبع
روساتوم: شركة كورية جنوبية توقع عقدا لتوريد معدات التوربيات إلى محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر