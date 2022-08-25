عربي
https://sputnikarabic.ae/20220825/روسكوسموس-إطلاق-المركبة-الفضائية-الأمريكية-المأهولة-كرو-دراكون-في-3-أكتوبر-1066848581.html
"روسكوسموس": إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون" في 3 أكتوبر
"روسكوسموس": إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون" في 3 أكتوبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون"، التي ستحمل على متنها رائدة الفضاء الروسية آنا... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T16:48+0000
2022-08-25T16:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103595/52/1035955266_0:40:3263:1875_1920x0_80_0_0_5235ab12ebcdb6797901dff3406564f7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "حددت وكالة ناسا وسبيس إكس، موعد إطلاق المهمة "كرو دراكون -5". ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 3 أكتوبر الساعة 19:45 بتوقيت موسكو، ولكن، قد يتم التأجيل إلى تاريخ لاحق".يشار إلى أن الإطلاق مخطط له كجزء من الرحلات الجوية لرواد الفضاء الروس على مركبات أمريكية ورواد فضاء أمريكيين على متن مركبات روسية. وقد تم توقيع الاتفاقية المتبادلة بين وكالتي الفضاء بالبلدين في يوليو/ تموز 2022.وأضافت الوكالة أن "إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية دراكون كجزء من مهمة "كرو دراكون -5"، التي يضم طاقمها رائدة فضاء وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، آنا كيكينا، وبالإضافة إلى رواد فضاء ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا ورائد الفضاء جاكسا كويتشي واكاتا، سيتم بواسطة صاروخ "فالكون- 9" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا".وفي وقت سابق، أفيد بأن إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية لن يتم قبل 29 سبتمبر/ أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسكوسموس-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-المحطة-المدارية-الروسية-1066576809.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103595/52/1035955266_356:0:2907:1913_1920x0_80_0_0_d21f0e05a8543587aa742d4a13781820.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

"روسكوسموس": إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون" في 3 أكتوبر

16:48 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 25.08.2022)
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون"، التي ستحمل على متنها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، إلى محطة الفضاء الدولية، سيتم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "حددت وكالة ناسا وسبيس إكس، موعد إطلاق المهمة "كرو دراكون -5". ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 3 أكتوبر الساعة 19:45 بتوقيت موسكو، ولكن، قد يتم التأجيل إلى تاريخ لاحق".
روسكوسموس في لي بورجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
"روسكوسموس" تتحدث لـ"سبوتنيك" عن المحطة المدارية الروسية
18 أغسطس, 12:58 GMT
يشار إلى أن الإطلاق مخطط له كجزء من الرحلات الجوية لرواد الفضاء الروس على مركبات أمريكية ورواد فضاء أمريكيين على متن مركبات روسية. وقد تم توقيع الاتفاقية المتبادلة بين وكالتي الفضاء بالبلدين في يوليو/ تموز 2022.
وأضافت الوكالة أن "إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية دراكون كجزء من مهمة "كرو دراكون -5"، التي يضم طاقمها رائدة فضاء وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، آنا كيكينا، وبالإضافة إلى رواد فضاء ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا ورائد الفضاء جاكسا كويتشي واكاتا، سيتم بواسطة صاروخ "فالكون- 9" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا".
وفي وقت سابق، أفيد بأن إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية لن يتم قبل 29 سبتمبر/ أيلول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала