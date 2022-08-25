https://sputnikarabic.ae/20220825/روسكوسموس-إطلاق-المركبة-الفضائية-الأمريكية-المأهولة-كرو-دراكون-في-3-أكتوبر-1066848581.html
"روسكوسموس": إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون" في 3 أكتوبر
"روسكوسموس": إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون" في 3 أكتوبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون"، التي ستحمل على متنها رائدة الفضاء الروسية آنا... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T16:48+0000
2022-08-25T16:48+0000
2022-08-25T16:50+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوكالة: "حددت وكالة ناسا وسبيس إكس، موعد إطلاق المهمة "كرو دراكون -5". ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 3 أكتوبر الساعة 19:45 بتوقيت موسكو، ولكن، قد يتم التأجيل إلى تاريخ لاحق".يشار إلى أن الإطلاق مخطط له كجزء من الرحلات الجوية لرواد الفضاء الروس على مركبات أمريكية ورواد فضاء أمريكيين على متن مركبات روسية. وقد تم توقيع الاتفاقية المتبادلة بين وكالتي الفضاء بالبلدين في يوليو/ تموز 2022.وأضافت الوكالة أن "إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية دراكون كجزء من مهمة "كرو دراكون -5"، التي يضم طاقمها رائدة فضاء وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، آنا كيكينا، وبالإضافة إلى رواد فضاء ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا ورائد الفضاء جاكسا كويتشي واكاتا، سيتم بواسطة صاروخ "فالكون- 9" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا".وفي وقت سابق، أفيد بأن إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية لن يتم قبل 29 سبتمبر/ أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسكوسموس-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-المحطة-المدارية-الروسية-1066576809.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
"روسكوسموس": إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون" في 3 أكتوبر
16:48 GMT 25.08.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 25.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أن إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة "كرو دراكون"، التي ستحمل على متنها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، إلى محطة الفضاء الدولية، سيتم في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان الوكالة: "حددت وكالة ناسا وسبيس إكس، موعد إطلاق المهمة "كرو دراكون -5". ومن المقرر أن يتم الإطلاق في 3 أكتوبر الساعة 19:45 بتوقيت موسكو، ولكن، قد يتم التأجيل إلى تاريخ لاحق".
يشار إلى أن الإطلاق مخطط له كجزء من الرحلات الجوية لرواد الفضاء الروس على مركبات أمريكية ورواد فضاء أمريكيين على متن مركبات روسية. وقد تم توقيع الاتفاقية المتبادلة بين وكالتي الفضاء بالبلدين في يوليو/ تموز 2022.
وأضافت الوكالة أن "إطلاق المركبة الفضائية الأمريكية دراكون كجزء من مهمة "كرو دراكون -5"، التي يضم طاقمها رائدة فضاء وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، آنا كيكينا، وبالإضافة إلى رواد فضاء ناسا، نيكول مان وجوش كاسادا ورائد الفضاء جاكسا كويتشي واكاتا، سيتم بواسطة صاروخ "فالكون- 9" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا".
وفي وقت سابق، أفيد بأن إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية لن يتم قبل 29 سبتمبر/ أيلول.