https://sputnikarabic.ae/20220825/صاعقة-من-السماء-تضرب-منزلا-في-تايلاند-فيديو-1066837587.html
صاعقة من السماء تضرب منزلا في تايلاند... فيديو
صاعقة من السماء تضرب منزلا في تايلاند... فيديو
رصدت كاميرات المراقبة لحظة ضرب صاعقة مدوية من السماء منزلا في تايلاند، محدثة صوت انفجار مفزع. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T11:11+0000
2022-08-25T11:11+0000
2022-08-25T11:11+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو المساحة الخارجية للمنزل وفيها مجرى مائي هادئ، كما لم يكن هناك أي حركة أو صوت يقطع هذا الهدوء، قبل أن تنزل الصاعقة فجأة.ضربت الصاعقة المنزل ليطغى صوت الانفجار على المشهد وتظلم الأنوار بفعل اضطراب التيار الكهربائي للحظة قبل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في لحظات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صاعقة من السماء تضرب منزلا في تايلاند... فيديو
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رصدت كاميرات المراقبة لحظة ضرب صاعقة مدوية من السماء منزلا في تايلاند، محدثة صوت انفجار مفزع.
ويظهر الفيديو المساحة الخارجية للمنزل وفيها مجرى مائي هادئ، كما لم يكن هناك أي حركة أو صوت يقطع هذا الهدوء، قبل أن تنزل الصاعقة فجأة.
ضربت الصاعقة المنزل ليطغى صوت الانفجار على المشهد وتظلم الأنوار بفعل اضطراب التيار الكهربائي للحظة قبل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في لحظات.