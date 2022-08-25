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https://sputnikarabic.ae/20220825/صاعقة-من-السماء-تضرب-منزلا-في-تايلاند-فيديو-1066837587.html
صاعقة من السماء تضرب منزلا في تايلاند... فيديو
صاعقة من السماء تضرب منزلا في تايلاند... فيديو
رصدت كاميرات المراقبة لحظة ضرب صاعقة مدوية من السماء منزلا في تايلاند، محدثة صوت انفجار مفزع. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر الفيديو المساحة الخارجية للمنزل وفيها مجرى مائي هادئ، كما لم يكن هناك أي حركة أو صوت يقطع هذا الهدوء، قبل أن تنزل الصاعقة فجأة.ضربت الصاعقة المنزل ليطغى صوت الانفجار على المشهد وتظلم الأنوار بفعل اضطراب التيار الكهربائي للحظة قبل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في لحظات.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

صاعقة من السماء تضرب منزلا في تايلاند... فيديو

11:11 GMT 25.08.2022
© AP Photo / Marc Gallantالبرق فى كندا
البرق فى كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Marc Gallant
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رصدت كاميرات المراقبة لحظة ضرب صاعقة مدوية من السماء منزلا في تايلاند، محدثة صوت انفجار مفزع.
ويظهر الفيديو المساحة الخارجية للمنزل وفيها مجرى مائي هادئ، كما لم يكن هناك أي حركة أو صوت يقطع هذا الهدوء، قبل أن تنزل الصاعقة فجأة.
ضربت الصاعقة المنزل ليطغى صوت الانفجار على المشهد وتظلم الأنوار بفعل اضطراب التيار الكهربائي للحظة قبل أن يعود كل شيء إلى طبيعته في لحظات.
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