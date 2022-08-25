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قصف صاروخي يستهدف قاعدة للقوات التركية في محافظة نينوى شمالي العراق
قصف صاروخي يستهدف قاعدة للقوات التركية في محافظة نينوى شمالي العراق
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قصفا صاروخيا استهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T12:12+0000
2022-08-25T12:12+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني العراقي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق"، مشيرا إلى أن "الصواريخ أطلقت من مدينة الموصل دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف حتى الآن".يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن معسكر زليكان التركي في الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد تعرض لقصف بطائرة مسيرة.ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، وأودى بحياة شخص".وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 21:16 بتوقيت غرينتش.يشار إلى أن معسكر زليكان التركي الذي أنشأ عام 2015 تم استهدافه حتى الآن 8 مرات، بحسب المصدر ذاته.
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العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

قصف صاروخي يستهدف قاعدة للقوات التركية في محافظة نينوى شمالي العراق

12:12 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / lyas Akenginرجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016.
رجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / lyas Akengin
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قصفا صاروخيا استهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق.
بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر الأمني العراقي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق"، مشيرا إلى أن "الصواريخ أطلقت من مدينة الموصل دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف حتى الآن".
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن معسكر زليكان التركي في الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد تعرض لقصف بطائرة مسيرة.
ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن "طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، وأودى بحياة شخص".
وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 21:16 بتوقيت غرينتش.
يشار إلى أن معسكر زليكان التركي الذي أنشأ عام 2015 تم استهدافه حتى الآن 8 مرات، بحسب المصدر ذاته.
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