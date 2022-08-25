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https://sputnikarabic.ae/20220825/مؤسسة-كهرباء-لبنان-تعلن-نفاد-مخزونها-من-زيت-الوقود-وتحذر-من-انقطاع-التيار-في-عموم-البلاد-1066840912.html
مؤسسة كهرباء لبنان تعلن نفاد مخزونها من زيت الوقود وتحذر من انقطاع التيار في عموم البلاد
مؤسسة كهرباء لبنان تعلن نفاد مخزونها من زيت الوقود وتحذر من انقطاع التيار في عموم البلاد
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الخميس، نفاد مخزونها من زيت الوقود، وخروج معمل الزهراني الوحيد المتبقي على شبكة المؤسسة لتوليد الكهرباء، عن الخدمة اعتباراً من... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:15+0000
2022-08-25T13:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان، إن معمل الزهراني الوحيد المتبقي على الشبكة سيخرج عن الخدمة قسريا، بسبب نفاد مخزون مادة زيت الوقود، ما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء في كافة الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.وأضافت المؤسسة بحسب البيان، أنها لم تتلق حتى الآن أي شحنة من زيت الوقود لشهر أغسطس/ آب 2022 بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين العراق ولبنان، موضحة أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية.ولفتت المؤسسة في بيانها، إلى أنه لم يتبين حتى الآن، الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن، والموعد الفعلي للبدء باستقدام الغاز الطبيعي من مصر، مضيفة أن معمل الزهراني سيخرج قسرياً عن الخدمة اعتباراً من ظهر غد الجمعة، بسبب نفاد مادة زيت الوقود، وهو ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة في كافة الأراضي اللبنانية.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
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مؤسسة كهرباء لبنان تعلن نفاد مخزونها من زيت الوقود وتحذر من انقطاع التيار في عموم البلاد

13:15 GMT 25.08.2022
© AFP 2022 / DYLAN COLLINSأزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان، 3 نيسان/ أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© AFP 2022 / DYLAN COLLINS
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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الخميس، نفاد مخزونها من زيت الوقود، وخروج معمل الزهراني الوحيد المتبقي على شبكة المؤسسة لتوليد الكهرباء، عن الخدمة اعتباراً من الغد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان، إن معمل الزهراني الوحيد المتبقي على الشبكة سيخرج عن الخدمة قسريا، بسبب نفاد مخزون مادة زيت الوقود، ما سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء في كافة الأراضي اللبنانية، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
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وأضافت المؤسسة بحسب البيان، أنها لم تتلق حتى الآن أي شحنة من زيت الوقود لشهر أغسطس/ آب 2022 بموجب اتفاقية التبادل المبرمة بين العراق ولبنان، موضحة أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية.
ولفتت المؤسسة في بيانها، إلى أنه لم يتبين حتى الآن، الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من الأردن، والموعد الفعلي للبدء باستقدام الغاز الطبيعي من مصر، مضيفة أن معمل الزهراني سيخرج قسرياً عن الخدمة اعتباراً من ظهر غد الجمعة، بسبب نفاد مادة زيت الوقود، وهو ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة في كافة الأراضي اللبنانية.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
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