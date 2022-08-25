https://sputnikarabic.ae/20220825/-الخارجية-الأمريكية-تشير-إلى-توقف-مؤقت-للمحادثات-بين-واشنطن-وموسكو-بشأن-معاهدة-نيو-ستارت-1066846407.html
الخارجية الأمريكية تشير إلى توقف مؤقت للمحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"
الخارجية الأمريكية تشير إلى توقف مؤقت للمحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"
أشارت الخارجية الأمريكية، إلى توقف مؤقت للمحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"، للحد من التسلح، بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:21+0000
2022-08-25T15:21+0000
2022-08-25T15:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "المناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن [نيو ستارت]، لا تُجري الآن، نتيجة للوضع الذي نتعامل معه [حول أوكرانيا]".وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.هذا وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220312/ريابكوف-روسيا-على-اتصال-مستمر-مع-أمريكا-ومستعدة-لاستئناف-محادثات-الحد-من-التسلح-1059796159.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية تشير إلى توقف مؤقت للمحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"
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أشارت الخارجية الأمريكية، إلى توقف مؤقت للمحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن معاهدة "نيو ستارت"، للحد من التسلح، بسبب الوضع الحالي في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، بوني جينكينز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن "المناقشات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن [نيو ستارت]، لا تُجري الآن، نتيجة للوضع الذي نتعامل معه [حول أوكرانيا]".
وأضافت أن تلك المحادثات "ستستمر في المستقبل عندما يكون الوضع مناسبًا لذلك".
وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.
وقالت "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".
هذا وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والتحقق والامتثال مالوري ستيوارت، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفكير في خوض جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع روسيا، وإن كانت تريد أدلة على "حسن النوايا" من جانب موسكو.