https://sputnikarabic.ae/20220825/--ألمانيا-والمغرب-يتفقان-أن-خطة-الحكم-الذاتي-للصحراء-الغربية-أساس-تسوية-القضية-1066841461.html
ألمانيا والمغرب يتفقان أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية أساس تسوية القضية
ألمانيا والمغرب يتفقان أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية أساس تسوية القضية
أكدت ألمانيا، اليوم الخميس، أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تعد أساسا جيدا لحل الأزمة المستمرة منذ عقود بين المغرب وجبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
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الرباط - سبوتنيك. جاء بيان مشترك لألمانيا والمغرب، صدر بالتزامن مع زيارة وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى الرباط "فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، أكدت الوزيرة الألمانية من جديد دعم ألمانيا طويل الأمد للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وعملي ودائم ومقبول للطرفين".وأضاف البيان "يتفق المغرب وألمانيا على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة حصريا تلك العملية السياسية ويؤكدان مجددًا دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 ، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن سياسة سياسية واقعية وعملية ومستدامة وقائمة على التسويات".ونوه البيان أيضا بأن "ألمانيا تعتبر، في هذا الصدد، خطة الحكم الذاتي المقدمة من قبل المغرب في عام 2007 جهدًا جادًا وموثوقًا وأساسًا جيدًا لحل متفق عليه بين الطرفين".
https://sputnikarabic.ae/20220825/وزير-الخارجية-المغربي-نرغب-في-فتح-صفحة-جديدة-وعلاقات-قائمة-على-الثقة-مع-ألمانيا-1066839099.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار ألمانيا, العالم, العالم العربي
ألمانيا والمغرب يتفقان أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية أساس تسوية القضية
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أكدت ألمانيا، اليوم الخميس، أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تعد أساسا جيدا لحل الأزمة المستمرة منذ عقود بين المغرب وجبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
الرباط - سبوتنيك. جاء بيان مشترك لألمانيا والمغرب، صدر بالتزامن مع زيارة وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى الرباط "فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، أكدت الوزيرة الألمانية من جديد دعم ألمانيا طويل الأمد للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وعملي ودائم ومقبول للطرفين".
وأضاف البيان "يتفق المغرب وألمانيا على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة حصريا تلك العملية السياسية ويؤكدان مجددًا دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 ، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن سياسة سياسية واقعية وعملية ومستدامة وقائمة على التسويات".
ونوه البيان أيضا بأن "ألمانيا تعتبر، في هذا الصدد، خطة الحكم الذاتي المقدمة من قبل المغرب في عام 2007 جهدًا جادًا وموثوقًا وأساسًا جيدًا لحل متفق عليه بين الطرفين".