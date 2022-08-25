https://sputnikarabic.ae/20220825/--ألمانيا-والمغرب-يتفقان-أن-خطة-الحكم-الذاتي-للصحراء-الغربية-أساس-تسوية-القضية-1066841461.html

ألمانيا والمغرب يتفقان أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية أساس تسوية القضية

ألمانيا والمغرب يتفقان أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية أساس تسوية القضية

أكدت ألمانيا، اليوم الخميس، أن خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تعد أساسا جيدا لحل الأزمة المستمرة منذ عقود بين المغرب وجبهة "البوليساريو" التي تطالب باستقلال... 25.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-25T13:21+0000

2022-08-25T13:21+0000

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الرباط - سبوتنيك. جاء بيان مشترك لألمانيا والمغرب، صدر بالتزامن مع زيارة وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى الرباط "فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية، أكدت الوزيرة الألمانية من جديد دعم ألمانيا طويل الأمد للعملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وعملي ودائم ومقبول للطرفين".وأضاف البيان "يتفق المغرب وألمانيا على ضرورة أن تقود الأمم المتحدة حصريا تلك العملية السياسية ويؤكدان مجددًا دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2602 ، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن سياسة سياسية واقعية وعملية ومستدامة وقائمة على التسويات".ونوه البيان أيضا بأن "ألمانيا تعتبر، في هذا الصدد، خطة الحكم الذاتي المقدمة من قبل المغرب في عام 2007 جهدًا جادًا وموثوقًا وأساسًا جيدًا لحل متفق عليه بين الطرفين".

https://sputnikarabic.ae/20220825/وزير-الخارجية-المغربي-نرغب-في-فتح-صفحة-جديدة-وعلاقات-قائمة-على-الثقة-مع-ألمانيا-1066839099.html

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