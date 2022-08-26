https://sputnikarabic.ae/20220826/أمريكا-الكشف-عن-دليل-على-قرب-السعودية-من-روسيا-1066856519.html
أمريكا.. الكشف عن دليل على "قرب السعودية من روسيا"
أمريكا.. الكشف عن دليل على "قرب السعودية من روسيا"
أعلن رئيس شركة نفطية أمريكية فشل محاولات الرئيس الأمريكي بايدن للاستعانة بالسعودية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T05:29+0000
2022-08-26T05:29+0000
2022-08-26T05:29+0000
العالم
اقتصاد
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وقال دان ابرهارت، مدير عام شركة Canary، لمجلة "فوربس": "إن بايدن يريد أن تنخفض أسعار النفط التي هي أهم حوافز التضخم المالي، قبل الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد ناشد الرئيس بايدن السعودية مرارا أن تساعده بزيادة إمدادات النفط. وكانت المرة الأخيرة في منتصف يوليو/تموز أثناء قيامه بزيارة إلى الرياض. ولكن قادة السعودية لم يستجيبوا لمناشدة بايدن".وحسب اعتقاد ابرهارت فإن رفض السعودية لتلبية طلب بايدن بخصوص زيادة إنتاج النفط من أجل تخفيض أسعاره، "يؤكد أن السعودية تبقى أقرب إلى روسيا في الساحة الدولية من الولايات المتحدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
أمريكا.. الكشف عن دليل على "قرب السعودية من روسيا"
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أعلن رئيس شركة نفطية أمريكية فشل محاولات الرئيس الأمريكي بايدن للاستعانة بالسعودية.
وقال
دان ابرهارت، مدير عام شركة Canary، لمجلة "فوربس": "إن بايدن يريد أن تنخفض أسعار النفط التي هي أهم حوافز التضخم المالي، قبل الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد ناشد الرئيس بايدن السعودية مرارا أن تساعده بزيادة إمدادات النفط. وكانت المرة الأخيرة في منتصف يوليو/تموز أثناء قيامه بزيارة إلى الرياض. ولكن قادة السعودية لم يستجيبوا لمناشدة بايدن".
وحسب اعتقاد ابرهارت فإن رفض السعودية لتلبية طلب بايدن بخصوص زيادة إنتاج النفط من أجل تخفيض أسعاره، "يؤكد أن السعودية تبقى أقرب إلى روسيا في الساحة الدولية من الولايات المتحدة".