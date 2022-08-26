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"اكتشاف مذهل"... رصد ثاني أكسيد الكربون لأول مرة في أحد الكواكب
"اكتشاف مذهل"... رصد ثاني أكسيد الكربون لأول مرة في أحد الكواكب
رصد التلسكوب الفضائي جيمس ويب للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T10:05+0000
2022-08-26T10:05+0000
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ورغم أن الكوكب المكتشَف عملاق غازي وساخن يستحيل وجود حياة عليه، لكنه يعزز إمكانية إجراء عمليات مراقبة للكواكب الصخرية تهدف إلى معرفة ما إذا كانت تتوافر على أحدها ظروف مناسبة للحياة.أما أستاذة الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز ناتالي باتاليا فاعتبرت عبر تويتر أن الاكتشاف مذهل، وكتبت "لدينا حقاً فرصة لاكتشاف الغلاف الجوي للكواكب بحجم الأرض".وقد توصل التلسكوب إلى توفير بيانات عن الكوكب من خلال التقاط التباين الضئيل في اللمعان الناتج عن مروره أمام نجمه، ثم أجرى تحليلات للضوء "المرشح" عبر الغلاف الجوي للكوكب، إذ تترك مختلف الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي توقيعات محددة تُمكّن من تحديد تكوينها.
https://sputnikarabic.ae/20200625/--محيط-مالح-يضج-بالحياة-على-أحد-أقمار-المجموعة-الشمية-صور---1045827547.html
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مجتمع, منوعات
مجتمع, منوعات

"اكتشاف مذهل"... رصد ثاني أكسيد الكربون لأول مرة في أحد الكواكب

10:05 GMT 26.08.2022
© Photo / NASA صورة للمعان الغلاف الجوي للأرض، التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية أثناء مهمة خارج المركبة، 2018
 صورة للمعان الغلاف الجوي للأرض، التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية أثناء مهمة خارج المركبة، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Photo / NASA
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رصد التلسكوب الفضائي جيمس ويب للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية.
ورغم أن الكوكب المكتشَف عملاق غازي وساخن يستحيل وجود حياة عليه، لكنه يعزز إمكانية إجراء عمليات مراقبة للكواكب الصخرية تهدف إلى معرفة ما إذا كانت تتوافر على أحدها ظروف مناسبة للحياة.
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واعتبر عالم الفيزياء الفلكية في هيئة الطاقة الذرية الفرنسية بيار-أوليفييه لاغاج في تصريح لوكالة فرانس برس، الخميس، أن هذا الاكتشاف "يفتح بابا أمام إجراء دراسات مستقبلية عن كواكب فائقة شبيهة بالأرض".

أما أستاذة الفيزياء الفلكية في جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز ناتالي باتاليا فاعتبرت عبر تويتر أن الاكتشاف مذهل، وكتبت "لدينا حقاً فرصة لاكتشاف الغلاف الجوي للكواكب بحجم الأرض".
وقد توصل التلسكوب إلى توفير بيانات عن الكوكب من خلال التقاط التباين الضئيل في اللمعان الناتج عن مروره أمام نجمه، ثم أجرى تحليلات للضوء "المرشح" عبر الغلاف الجوي للكوكب، إذ تترك مختلف الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي توقيعات محددة تُمكّن من تحديد تكوينها.
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