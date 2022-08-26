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البرهان يجري تعديلات على قيادة الجيش السوداني
البرهان يجري تعديلات على قيادة الجيش السوداني
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، عن إجراء تعديلات في القيادة العسكرية للبلاد. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T06:35+0000
2022-08-26T06:35+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، أصدر البرهان قرارات تم بموجبها:إعفاءات ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منورعثمان نقد ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.وإعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وإحالته للتقاعد بالمعاش وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش.قائد جديد للقوات البريةترقية اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل لرتبة فريق وتعيينه قائدا للقوات البرية، وترقية اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي لرتبة فريق، وترقية اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد علي لرتبة الفريق.كما تم ترقية اللواء الركن مبارك كوتي كجور كمتور لرتبة الفريق وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة.إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان- الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.- الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.- الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.- الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.- الفريق الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.وفي وقت سابق، أكد البرهان أن الجيش السوداني سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال، مذكرا بمآلات الأوضاع في السودان، محذرا من أنها لا تحتمل التفرقة. وعبر عن أمله في أن تنتهي الفترة الانتقالية وتخلص لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
https://sputnikarabic.ae/20220814/البرهان-الجيش-ينحاز-لخيارات-الشعب-السوداني-1066387806.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

البرهان يجري تعديلات على قيادة الجيش السوداني

06:35 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Hussein Malla رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، عن إجراء تعديلات في القيادة العسكرية للبلاد.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، أصدر البرهان قرارات تم بموجبها:

إعفاءات

ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منورعثمان نقد ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.
وإعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وإحالته للتقاعد بالمعاش وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش.

قائد جديد للقوات البرية

ترقية اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل لرتبة فريق وتعيينه قائدا للقوات البرية، وترقية اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي لرتبة فريق، وترقية اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد علي لرتبة الفريق.
كما تم ترقية اللواء الركن مبارك كوتي كجور كمتور لرتبة الفريق وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
البرهان: الجيش ينحاز لخيارات الشعب السوداني
14 أغسطس, 12:28 GMT

إعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان

- الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.
- الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.
- الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.
- الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.
- الفريق الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.
وفي وقت سابق، أكد البرهان أن الجيش السوداني سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال، مذكرا بمآلات الأوضاع في السودان، محذرا من أنها لا تحتمل التفرقة. وعبر عن أمله في أن تنتهي الفترة الانتقالية وتخلص لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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