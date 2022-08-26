البنتاغون: أوكرانيا تحتفظ بسجل الأسلحة الموردة إليها بـ"الورق"
16:10 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 16:21 GMT 26.08.2022)
البنتاغون لا يستبعد تدفق الأسلحة الأمريكية إلى "طرف ثالث"
قال المفتش العام في البنتاغون، شون أدونيل، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن نظام كييف يوثق الإمدادات العسكرية التي تزوده بها الولايات المتحدة في إطار "المساعدات الدفاعية"، بالورق "دون تسجيل رسمي".
وأكّد شون أدونيل أن "قادة دول حلف شمال الأطلسي على يقين بتوريد المعدات العسكرية إلى أوكرانيا بشكل آمن"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تستخدم الآن كل ما يمكن إطلاقه وتفجيره من أسلحة مرسلة إلى البلاد، لكن الأمر يحتاج إلى تدقيق المعلومات".
وأشار المفتش العام في البنتاغون إلى أن "المسؤولين الأوكرانيين يحتفظون بسجل الأسلحة الأمريكية بإيصالات، أي فواتير".
ولفت المسؤول العسكري الأمريكي إلى "الجانب الأوكراني قد لا يعرف نقطة نهائية لتواجد المعدات العسكرية الأمريكية بعد وصولها إلى البلاد".
و كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البتناغون) وافقت لصالح نظام زيلينسكي على أكثر من 7.8 ألف عقد دفاعي بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار، وبالتالي فإن المفتش العام شون أدونيل ينوي فحص فعالية نظام سجل ومراقبة النفقات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية داخل البنتاغون.
وأشار المفتش العام في البنتاغون إلى أن "المسؤولين الأوكرانيين يحتفظون بسجل الأسلحة الأمريكية بإيصالات، أي فواتير".
ولفت المسؤول العسكري الأمريكي إلى "الجانب الأوكراني قد لا يعرف نقطة نهائية لتواجد المعدات العسكرية الأمريكية بعد وصولها إلى البلاد".
و كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البتناغون) وافقت لصالح نظام زيلينسكي على أكثر من 7.8 ألف عقد دفاعي بقيمة تبلغ 2.2 مليار دولار، وبالتالي فإن المفتش العام شون أدونيل ينوي فحص فعالية نظام سجل ومراقبة النفقات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية داخل البنتاغون.
كما ستدرس الوزارة الاتفاقات القائمة بين الولايات المتحدة والحلفاء في الناتو حول تبادل المعلومات الاستخباراتية، بالإضافة إلى فاعلية تدريب الجنود الأوكرانيين وإمكانية تدفق الأسلحة إلى السوق السوداء.