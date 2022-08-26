عربي
https://sputnikarabic.ae/20220826/البنتاغون-يعلن-عن-خطة-جديدة-بهدف-تجنب-سقوط-قتلى-مدنيين-في-الضربات-العسكرية-1066865170.html
البنتاغون يعلن عن خطة جديدة بهدف تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية
البنتاغون يعلن عن خطة جديدة بهدف تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن خطة تهدف إلى تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T11:15+0000
2022-08-26T11:15+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1048414729_0:13:2048:1165_1920x0_80_0_0_105afa6e378d9f07061a4683aa98be0c.jpg
وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إنشاء مركز، العام المقبل، للمساعدة في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين في العمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم من خلال تحسين التعليم والتدريب وزيادة الفحص قبل بدء الضربات.تأتي الخطة التي أمر بها وزير الدفاع لويد أوستن ونشرت يوم الخميس في أعقاب انتقادات واسعة النطاق بشأن غارة جوية أمريكية في كابول في أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم أطفال، خلال الأيام الفوضوية الأخيرة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.تتطلب التغييرات التي وافقت عليها أوستن سياسات وإرشادات محدثة للعمليات العسكرية منصوص عليها في خطة عمل مكونة من 36 صفحة وتشمل أيضا الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحليل التهديدات بشكل أفضل، وتقييم من هو على الأرض وتحديد مدى تأثر الهياكل المدنية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220517/البنتاغون-الغارة-التي-قتلت-مدنيين-في-سوريا-عام-2019-تتوافق-مع-قانون-الحرب-1062368628.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/1048414729_128:0:1948:1365_1920x0_80_0_0_a4f9c7fbce727545c01563ca9926f5ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعلن عن خطة جديدة بهدف تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية

11:15 GMT 26.08.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCEمقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1
مقاتلات أمريكية برفقة القاذفة بي 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AFP 2022 / US AIR FORCE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن خطة تهدف إلى تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية.
وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إنشاء مركز، العام المقبل، للمساعدة في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين في العمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم من خلال تحسين التعليم والتدريب وزيادة الفحص قبل بدء الضربات.
وقال مسؤول دفاعي كبير إن تطوير مركز التميز الجديد للحماية المدنية والتحسينات الأخرى سيكلف "عشرات الملايين من الدولارات" سنويًا، وستشمل الخطة على نطاق أوسع إضافة حوالي 150 موظفًا.
غارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
البنتاغون: الغارة التي قتلت مدنيين في سوريا عام 2019 تتوافق مع قانون الحرب
17 مايو, 20:49 GMT

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته بموجب قواعد الإدارة لتقديم تفاصيل الخطة "سيبدأ المركز عملياته مبدئيًا في عام الميزانية 2023 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين أول، وسيكون جاهزا بالكامل ويعمل بحلول عام 2025".

تأتي الخطة التي أمر بها وزير الدفاع لويد أوستن ونشرت يوم الخميس في أعقاب انتقادات واسعة النطاق بشأن غارة جوية أمريكية في كابول في أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم أطفال، خلال الأيام الفوضوية الأخيرة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
تتطلب التغييرات التي وافقت عليها أوستن سياسات وإرشادات محدثة للعمليات العسكرية منصوص عليها في خطة عمل مكونة من 36 صفحة وتشمل أيضا الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحليل التهديدات بشكل أفضل، وتقييم من هو على الأرض وتحديد مدى تأثر الهياكل المدنية الأخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала