https://sputnikarabic.ae/20220826/البنتاغون-يعلن-عن-خطة-جديدة-بهدف-تجنب-سقوط-قتلى-مدنيين-في-الضربات-العسكرية-1066865170.html

البنتاغون يعلن عن خطة جديدة بهدف تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية

البنتاغون يعلن عن خطة جديدة بهدف تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن خطة تهدف إلى تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T11:15+0000

2022-08-26T11:15+0000

2022-08-26T11:15+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إنشاء مركز، العام المقبل، للمساعدة في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين في العمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم من خلال تحسين التعليم والتدريب وزيادة الفحص قبل بدء الضربات.تأتي الخطة التي أمر بها وزير الدفاع لويد أوستن ونشرت يوم الخميس في أعقاب انتقادات واسعة النطاق بشأن غارة جوية أمريكية في كابول في أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم أطفال، خلال الأيام الفوضوية الأخيرة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.تتطلب التغييرات التي وافقت عليها أوستن سياسات وإرشادات محدثة للعمليات العسكرية منصوص عليها في خطة عمل مكونة من 36 صفحة وتشمل أيضا الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تحليل التهديدات بشكل أفضل، وتقييم من هو على الأرض وتحديد مدى تأثر الهياكل المدنية الأخرى.

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