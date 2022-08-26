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الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات
الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات
نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأكدت الهيئة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات.وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج.
https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الحكومة-المصرية-صندوق-النقد-لا-يجبر-الدولة-على-أي-شيء-يضر-بالمواطن-1066847829.html
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات

12:00 GMT 26.08.2022
© AP Photo / Bilal Husseinرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومة.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء.
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
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أمس, 15:57 GMT
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وأكدت الهيئة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات.
وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج.
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