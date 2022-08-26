https://sputnikarabic.ae/20220826/الحكومة-المصرية-تنفي-وجود-نقص-في-الأدوية-بالمستشفيات-1066869716.html
الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات
الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات
نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:00+0000
2022-08-26T12:00+0000
2022-08-26T12:00+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104304/94/1043049470_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_3192537763d6832696d2b7709501d551.jpg
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأكدت الهيئة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات.وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج.
https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الحكومة-المصرية-صندوق-النقد-لا-يجبر-الدولة-على-أي-شيء-يضر-بالمواطن-1066847829.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104304/94/1043049470_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_b39c67ef299bcd635225501c7c8081cd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات
تابعنا عبر
نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومة.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب موقع
"بوابة أخبار اليوم".
وأكدت الهيئة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات.
وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج.