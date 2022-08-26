https://sputnikarabic.ae/20220826/الحكومة-المصرية-تنفي-وجود-نقص-في-الأدوية-بالمستشفيات-1066869716.html

الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات

الحكومة المصرية تنفي وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الجمعة، أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

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وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الهيئة أنه لا صحة لوجود أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".وأكدت الهيئة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومُطمئن بكافة المستشفيات.وأشارت إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج.

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