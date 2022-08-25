https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الحكومة-المصرية-صندوق-النقد-لا-يجبر-الدولة-على-أي-شيء-يضر-بالمواطن-1066847829.html
رئيس الحكومة المصرية: صندوق النقد لا يجبر الدولة على أي شيء يضر بالمواطن
رئيس الحكومة المصرية: صندوق النقد لا يجبر الدولة على أي شيء يضر بالمواطن
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، بأن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأ قبل جائحة كورونا وتم الوصول على نهاية العام الماضي إلى... 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T15:57+0000
2022-08-25T15:57+0000
2022-08-25T15:57+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وقال مدبولي إن "الكلام الكثير دون معرفة التفاصيل لا يفيد والتفاصيل لها صفة الخصوصية للدولة لحين انتهاء الاتفاق"، لافتا إلى أن "الصندوق لا يجبر الدولة على أي شىء يضر بالمواطن المصري، والصندوق يرحب بكافة برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة" بحسب صحيفة "اليوم السابع".وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية مع المجتمع المدني لديها قاعدة بيانات واحدة للأسر، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية آمن والقمح يصل احتياطيه لأكثر من 7 أشهر.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة ستحصل على دعم نقدي مما يعني ربع الشعب المصري، وتقدمت الحكومة بتشريعات عاجل للبرلمان تتعلق بتحريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال".وشدد مدبولي على أن "عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة" مشيرا إلى "الزيادة السكانية هي التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20220825/الحكومة-المصرية-توقع-7-مذكرات-تفاهم-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-1066830160.html
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رئيس الحكومة المصرية: صندوق النقد لا يجبر الدولة على أي شيء يضر بالمواطن
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صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، بأن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، بدأ قبل جائحة كورونا وتم الوصول على نهاية العام الماضي إلى أنه برنامج دعم فني فقط.
وقال مدبولي إن "الكلام الكثير دون معرفة التفاصيل لا يفيد والتفاصيل لها صفة الخصوصية للدولة لحين انتهاء الاتفاق"، لافتا إلى أن "الصندوق لا يجبر الدولة على أي شىء يضر بالمواطن المصري، والصندوق يرحب بكافة برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها الدولة" بحسب صحيفة
"اليوم السابع".
وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية مع المجتمع المدني لديها قاعدة بيانات واحدة للأسر، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية آمن والقمح يصل احتياطيه لأكثر من 7 أشهر.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة ستحصل على دعم نقدي مما يعني ربع الشعب المصري، وتقدمت الحكومة بتشريعات عاجل للبرلمان تتعلق بتحريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال".
وشدد مدبولي على أن "عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة" مشيرا إلى "الزيادة السكانية هي التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليون و600 ألف مولود، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة".