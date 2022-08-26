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https://sputnikarabic.ae/20220826/الخارجية-الروسية-نتشر-فيديو-لدبلوماسي-أمريكي-ثمل-في-شوارع-موسكو-وتعلق-محاربتنا-مرهقة--1066883588.html
الخارجية الروسية نتشر فيديو لدبلوماسي أمريكي ثمل في شوارع موسكو وتعلق: محاربتنا مرهقة
الخارجية الروسية نتشر فيديو لدبلوماسي أمريكي ثمل في شوارع موسكو وتعلق: محاربتنا مرهقة
نشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو يظهر دبلوماسيا أمريكيا مخمورا يمشي في شوارع موسكو في طريقه إلى السفارة الأمريكية، معلقة عى الفيديو بعبارة: "محاربتنا... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T17:51+0000
2022-08-26T17:51+0000
روسيا
العالم
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وحثت الخارجية الروسية في تعليقها على الفيديو، الخارجية الأمريكية على دفع مبالغ إضافية لموظفي السفارة الأمريكية لدى موسكو بسبب ظروف العمل التي "لا تطاق".ويظهر الدبلوماسي الأمريكي في الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل في روسيا بشكل واسع وهو يترنح، حيث قطع أحد الشوارع في مكان غير مخصص للمشاة معرضا حياته للخطر.ورصدت الكاميرات أيضا اقتراب الدبلوماسي الأمريكي من شرطي روسي، الذي وقف مصدوما من المشهد الذي شاهده في حوالي الساعة الخامسة صباحا، بسحب قناة "РУПОЛИТ" على "تلغرام".وأشارت القناة الروسية إلى أن الموظف يحمل اسم ، نافارو نيكولاس ستورمي، حيث نوهت إلى أنه كان جنديا في مشاة البحرية وخضع لتدريب خاص في كوانتيكو بفرجينيا، ومنذ عام 2021، يعمل كضابط أمن في السفارة الأمريكية (أمن المحيط الخارجي للسفارة)، بحسب المصدر.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية نتشر فيديو لدبلوماسي أمريكي ثمل في شوارع موسكو وتعلق: محاربتنا مرهقة

17:51 GMT 26.08.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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نشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو يظهر دبلوماسيا أمريكيا مخمورا يمشي في شوارع موسكو في طريقه إلى السفارة الأمريكية، معلقة عى الفيديو بعبارة: "محاربتنا مرهقة".
وحثت الخارجية الروسية في تعليقها على الفيديو، الخارجية الأمريكية على دفع مبالغ إضافية لموظفي السفارة الأمريكية لدى موسكو بسبب ظروف العمل التي "لا تطاق".
ويظهر الدبلوماسي الأمريكي في الفيديو الذي تداولته وسائل التواصل في روسيا بشكل واسع وهو يترنح، حيث قطع أحد الشوارع في مكان غير مخصص للمشاة معرضا حياته للخطر.
ورصدت الكاميرات أيضا اقتراب الدبلوماسي الأمريكي من شرطي روسي، الذي وقف مصدوما من المشهد الذي شاهده في حوالي الساعة الخامسة صباحا، بسحب قناة "РУПОЛИТ" على "تلغرام".
وأشارت القناة الروسية إلى أن الموظف يحمل اسم ، نافارو نيكولاس ستورمي، حيث نوهت إلى أنه كان جنديا في مشاة البحرية وخضع لتدريب خاص في كوانتيكو بفرجينيا، ومنذ عام 2021، يعمل كضابط أمن في السفارة الأمريكية (أمن المحيط الخارجي للسفارة)، بحسب المصدر.
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