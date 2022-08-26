https://sputnikarabic.ae/20220826/الخارجية-الروسية-هناك-إبادة-جماعية-لغوية-في-لاتفيا-1066860185.html
الخارجية الروسية: هناك إبادة جماعية لغوية في لاتفيا
الخارجية الروسية: هناك إبادة جماعية لغوية في لاتفيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الإبادة الجماعية اللغوية وإهانة الأقليات القومية في لاتفيا ارتقت إلى مرتبة سياسة الدولة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T08:58+0000
2022-08-26T08:58+0000
2022-08-26T08:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "بعد كل شيء في هذا البلد المطل على بحر البلطيق تم رفع الإبادة الجماعية اللغوية وإهانة الأقليات القومية، التي تعتبر السلطات اللاتفية ممثليها أشخاصًا من الدرجة الثانية إلى مرتبة سياسة الدولة".وتابعت زاخاروفا قائلة: "إن مثل هذه المبادرات من قبل السلطات في لاتفيا التي تتعارض مع القوانين الدولية ذات الصلة، أصبحت منذ فترة طويلة ممارسة مخزية".وأكدت زاخاروفا في نفس الوقت أنهم في ريغا يتجاهلون توصيات المؤسسات الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى الانقسام وزيادة التوتر في المجتمع اللاتفي.واختتمت قائلة: "لسوء الحظ فإن السلطات والمنظمات الديمقراطية الأوروبية صامتة بخجل".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن إعلان برلمان لاتفيا روسيا "دولة راعية للإرهاب" يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي.موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "إننا ننظر إلى بيان برلمان لاتفيا بشأن "الاعتراف" بروسيا كـ "دولة راعية للإرهاب" مع الدعوة إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للروس، على أنه مظهرًا آخر من مظاهر رهاب روسيا، والتي أصبحت منذ فترة طويلة بمثابة "الدوزان" للسياسة الخارجية في لاتفيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: هناك إبادة جماعية لغوية في لاتفيا
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الإبادة الجماعية اللغوية وإهانة الأقليات القومية في لاتفيا ارتقت إلى مرتبة سياسة الدولة.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: "بعد كل شيء في هذا البلد المطل على بحر البلطيق تم رفع الإبادة الجماعية اللغوية وإهانة الأقليات القومية، التي تعتبر السلطات اللاتفية ممثليها أشخاصًا من الدرجة الثانية إلى مرتبة سياسة الدولة".
وتابعت زاخاروفا قائلة: "إن مثل هذه المبادرات من قبل السلطات في لاتفيا التي تتعارض مع القوانين الدولية ذات الصلة، أصبحت منذ فترة طويلة ممارسة مخزية".
وأكدت زاخاروفا في نفس الوقت أنهم في ريغا يتجاهلون توصيات المؤسسات الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى الانقسام وزيادة التوتر في المجتمع اللاتفي.
واختتمت قائلة: "لسوء الحظ فإن السلطات والمنظمات الديمقراطية الأوروبية صامتة بخجل".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن إعلان برلمان لاتفيا روسيا "دولة راعية للإرهاب" يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية
: "إننا ننظر إلى بيان برلمان لاتفيا بشأن "الاعتراف" بروسيا كـ "دولة راعية للإرهاب" مع الدعوة إلى وقف إصدار التأشيرات السياحية للروس، على أنه مظهرًا آخر من مظاهر رهاب روسيا، والتي أصبحت منذ فترة طويلة بمثابة "الدوزان" للسياسة الخارجية في لاتفيا".