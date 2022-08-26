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https://sputnikarabic.ae/20220826/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-في-مدينة-بيرديانسك--1066887472.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في مدينة بيرديانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في مدينة بيرديانسك
أعلنت إدارة مدينة بيرديانسك، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقة "كوسا". 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T21:46+0000
2022-08-26T21:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتبت إدارة المدينة على تطبيق تليغرام: "اليوم في الساعة 21:00 قامت وسائل الدفاع الجوي في منطقة "كوسا" بمدينة بيرديانسك بإسقاط طائرتين مسيرتين من نوع مجهول".هذا، وكانت وسائل الدفاع الجوي الروسية قد تصدت، في وقت سابق اليوم، لهجوم أوكراني واسع على مقاطعة خيرسون، وأسقطت جميع الصواريخ التي أطلقها الجانب الأوكراني على المقاطعة.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين في مدينة بيرديانسك

21:46 GMT 26.08.2022
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت إدارة مدينة بيرديانسك، اليوم الجمعة، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين في منطقة "كوسا".
سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتبت إدارة المدينة على تطبيق تليغرام: "اليوم في الساعة 21:00 قامت وسائل الدفاع الجوي في منطقة "كوسا" بمدينة بيرديانسك بإسقاط طائرتين مسيرتين من نوع مجهول".
هذا، وكانت وسائل الدفاع الجوي الروسية قد تصدت، في وقت سابق اليوم، لهجوم أوكراني واسع على مقاطعة خيرسون، وأسقطت جميع الصواريخ التي أطلقها الجانب الأوكراني على المقاطعة.
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Город Рубежное в ЛНР возвращается к мирной жизни после освобождения - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:58 GMT
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