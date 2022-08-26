https://sputnikarabic.ae/20220826/بريطانيا-ترفع-الأسعار-بنسبة-80-اعتبارا-من-أول-أكتوبر-المقبل-و24-مليون-أسرة-تتأثر-بهذا-الارتفاع-1066865521.html

بريطانيا ترفع الأسعار بنسبة 80% اعتبارا من أول أكتوبر المقبل و24 مليون أسرة تتأثر بهذا الارتفاع

بريطانيا ترفع الأسعار بنسبة 80% اعتبارا من أول أكتوبر المقبل و24 مليون أسرة تتأثر بهذا الارتفاع

أعلنت منظمة الطاقة البريطانية عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T11:14+0000

2022-08-26T11:14+0000

2022-08-26T11:14+0000

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103756/40/1037564057_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_4db9773f036c6b9969e819ade07e8baa.jpg

ووفقا لبيان نشره موقع سي إن بي سي، أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة (أوفجيم) اليوم الجمعة عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا بدءًا من الأول من أكتوبر، وهو بالفعل زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في أقل من عام.وقال البيان: "أعلنت "أوفجيم" اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022، أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للوقود المزدوج لأسرة متوسطة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022".ومنذ التعديل الأخير في أبريل، بلغ سقف أسعار الطاقة 1.971 جنيهًا، مما يعني أن الزيادة سترتفع بمقدار 1578 جنيهًا إسترلينيًا أو ما يقرب من 80% في أكتوبر 2021 كان الحد الأقصى للسعر 1،277 جنيها.من جهته قال جوناثان برييرلي الرئيس التنفيذي لشركة أوفجيم في تصريحات صحفية: "لقد فعل المنظم كل ما في وسعه ... لا يمكننا إجبار الشركات على شراء الطاقة بأقل من تكاليفها؛ لأنها في النهاية لن تكون قادرة على شراء الطاقة التي نحتاجها. هذه مشكلة كبيرة للعملاء ،يشار إلى أنه ومنذ شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير 2022 وفرضت بروكسل عدة حزم من العقوبات على موسكو، تدهور وضع الطاقة بشكل كبير، فيما بلغ التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوياته التاريخية منذ مارس 1982.

https://sputnikarabic.ae/20220809/بريطانيا-تخطط-للسيناريو-الأسوأ-بشأن-أزمة-الطاقة-المحتملة-في-الشتاء-1066231504.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا